Fachin deixa la secretaria general i la militància de Podem però continua treballant per un front ampli el 21-D

Albano Dante Fachin ja no és secretari general ni tampoc militant de Podem Catalunya. El fins ara líder de la formació lila ha dimitit aquest dilluns del seu càrrec i ha estripat el carnet per "coherència", pocs dies després que la direcció estatal del partit amenacés amb cessar-lo per la seva oposició a la consulta interna per confluir amb els comuns el 21-D.

En roda de premsa a la seu de Podem a Barcelona, Fachin ha estat molt dur contra Iglesias i la seva "intervenció" a Catalunya, i ha dit que el partit que lidera "ha deixat de ser eina útil per enfrontar-se al règim del '78 i a les elits corruptes que porten 40 anys governant l'Estat i Catalunya".

Contràriament al que volia Iglesias, però en compliment del que va decidir la direcció catalana del partit, Fachin ha explicat que en els últims dies ha parlat amb partits més enllà de Catalunya en Comú (ERC, CUP, Procés Constituent), sindicats i plataformes socials sobre les eleccions del 21-D.

En cas que abans d'aquest dimecres, quan acaba el termini per registrar coalicions, s'arribi a un preacord amb algun altre partit, Fachin ha explicat que ell i les persones que Podem Catalunya que ho decidissin podrien sumar-se a una candidatura àmplia a través d'un "partit instrumental" que ja està registrat.

"Si és possible un acord entre diferents organitzacions i pot servir que hi vagi, hi aniré", ha explicat el fins ara líder de Podem, que ha deixat molt clar -això sí- que no "fitxarà" per cap altre partit per concórrer als comicis. "No aniré a la llista d'ERC, no aniré a la llista de la CUP", ha exemplificat.

Fachin ha tornat a carregar amb força contra la consulta imposada per la direcció estatal de Podem per decidir si el partit concórrer als comicis amb Catalunya en Comú, la qual ha qualificat de "trampa per als inscrits" a Catalunya. "Es tracta els inscrits com a menors d'edat", s'ha queixat, recordant que el termini per pronunciar-se acaba el mateix dia que el termini per presentar coalicions electorals.

Suport de militants a Catalunya

Fachin no està sol en la seva croada contra Iglesias. Un grup de militants de Podem Catalunya ha pres la paraula després de la roda de premsa del ja exsecretari general per expressar el seu "profund rebuig a la ingerència de Podem estatal cap a Podem Catalunya" i han cridat els inscrits a dir un "no digne" a la consulta per confluir amb els comuns. Un d'ells, inclús ha estripat la samarreta de Podem mentre parlava Fachin.

540x306 Un militant de Podem estripa una samarreta de la formació durant la roda de premsa de Fachin / FRANCESC MELCION Un militant de Podem estripa una samarreta de la formació durant la roda de premsa de Fachin / FRANCESC MELCION

La imposició d'Iglesias "evidencia la postura de no reconèixer la plurinacionalitat de l'organització i el control excessiu des de Madrid. Evidencia que es prioritzen els interessos electorals a Espanya per sobre de principis democràtics [...] Estem indignades i sorpreses d'aquesta incoherència política", ha dit una de les portaveus, que ha traslladat la seva solidaritat amb Fachin.