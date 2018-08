Una altra cimera per buscar un full de ruta unitari

Ni la investidura del president ni la formació del Govern han restituït la sempre fràgil unitat de l’independentisme. Les vacances d’estiu van començar abans d’hora davant la impossibilitat que ERC i JxCat -la CUP ni tan sols va entrar en les converses- acordessin com respondre a la suspensió dels diputats empresonats i a l’exili. El nou curs comença i almenys dins l’executiu la consigna és clara: evitar que es repeteixin episodis com els del mes de juliol al Parlament. Segons diverses fonts consultades per l’ARA, el president de la Generalitat, Quim Torra, convocarà pròximament una cimera per abordar la unitat estratègica del sobiranisme. L’objectiu és treballar en un nou full de ruta comú, inexistent des de l’1-O.

“Som conscients que serà complicat”, expressa una de les fonts consultades per l’ARA. ERC i el PDECat ja han fet la seva reflexió interna. No renuncien a cap de les vies democràtiques per assolir la independència, tot i que prioritzen decididament el diàleg amb l’Estat a la desobediència. Especialment si aquesta desobediència, com en la investidura de Carles Puigdemont o en la restitució dels consellers presos i exiliats, no té possibilitats de ser efectiva. És la principal diferència amb l’altre soci independentista al Parlament: la CUP considera que amb el govern espanyol només s’ha de parlar per repartir els actius i els passius. Les tres formacions seran convocades a la cimera, en què també hi haurà les entitats.

Òmnium ha preferit mantenir-se en un paper discret, tot reivindicant la unitat, i l’ANC és la que de manera més vehement ha reclamat la convocatòria de la taula de partits i entitats independentistes. L’organització presidida per Elisenda Paluzie ha sigut molt crítica amb els partits de Govern i els segueix reclamant que facin efectiva la República. En boca del president Torra, l’executiu considera que ja hi ha un “mandat” republicà obtingut a partir del referèndum de l’1-O. Però, en el recentment estrenat diàleg amb Madrid, ell mateix ha posat sobre la taula un nou referèndum -en aquest cas, acordat- per resoldre el conflicte, una opció que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha manifestat que no té cap intenció d’oferir. L’ANC tampoc es tanca al referèndum pactat, però apunta que és Madrid la que s’ha de moure per aconseguir-lo. De fet, el missatge que fa arribar a la Generalitat és el lema que ha escollit per a la Diada: “Fem la República Catalana”. Des de JxCat insisteixen que faran efectiva la República, malgrat que no concreten com.

Els últims actors a sumar-se a les negociacions són els Comitès de Defensa de la República (CDR). Tant JxCat com la CUP hi estan tenint un contacte sovintejat, tot i que els CDR no tenen una estructura jeràrquica definida. També ERC, malgrat l’episodi de principis d’agost, quan una cinquantena de persones dels CDR van manifestar-se a la seva seu al crit de “Desobeïu o dimitiu”.

Una gran taula pel diàleg

La nova estratègia, reconeixen les fonts, passa per sumar més gent a la idea de República. El 21-D els independentistes es van situar al voltant del 48% i, per créixer, els aliats potencials tornen a ser els comuns. De fet, en paral·lel als contactes pel nou full de ruta, l’independentisme treballa en una gran taula de diàleg en la qual vol veure-hi representat el partit d’Ada Colau i Xavier Domènech, a més d’entitats, sindicats i patronals. Una mena de pacte nacional pel diàleg que també aspira a la quimera de sumar-hi el PSC.