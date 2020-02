Qui s'asseurà a una banda i a l'altra de la taula de diàleg?

Aquest dimecres es constituirà, finalment, la taula de diàleg entre el govern espanyol i el català. La Moncloa ja va fer públics la setmana passada els membres que en formaran part i, aquest dilluns, la Generalitat ha anunciat la composició de la delegació catalana. Aquests són els representants dels dos governs:

Generalitat

Quim Torra

El president de la Generalitat, Quim Torra, encapçalarà la delegació del Govern a la taula de negociació amb l'executiu espanyol. De tota manera, no serà en totes les trobades que s'agendin, sinó que només participarà en la primera trobada i en aquelles reunions en què s'hagin de segellar acords.

Pere Aragonès

Un dels principals artífexs d'aquesta taula de diàleg, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, també formarà part d'aquesta taula de negociació, però tampoc serà a totes les trobades. Aragonès tindrà la mateixa presència que Torra i només hi serà en la primera trobada i quan s'hagin de tancar acords.

Jordi Puigneró

És l'únic conseller de JxCat que participarà a la taula de diàleg. El conseller de Polítiques Digitals és un dels noms que està a les travesses per encapçalar la llista de JxCat a les pròximes eleccions. És un dels membres del Govern més alineat amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en l'estratègia de confrontació amb l'Estat.

Alfred Bosch

El conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, serà l'únic conseller d'ERC que formarà part de la taula de diàleg. Bosch també és el conseller encarregat de presidir la part catalana de la Comissió Bilateral, que també es preveu que es convoqui de forma imminent malgrat les discrepàncies entre JxCat i ERC per la coexistència en el temps dels dos fòrums de diàleg.

Elsa Artadi

La diputada al Parlament i regidora de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, és la dona forta del partit que lidera Carles Puigdemont. De fet, Artadi –que ja va participar en l'anterior negociació amb l'Estat el febrer passat– forma part del nucli més pròxim a l'expresident de la Generalitat, juntament amb l'ex cap de gabinet de Puigdemont, Josep Rius.

Marta Vilalta

És la secretària general adjunta i portaveu d'ERC i una de les persones que formen part del nucli decisori dels republicans. Des de l'últim congrés és la número quatre de la formació. Vilalta ja va formar part de la delegació negociadora d'ERC amb el PSOE per la investidura del president espanyol, Pedro Sánchez, i que va posar les bases de la taula de negociació entre governs.

Josep Rius

Com Artadi, l'ex cap de gabinet de Carles Puigdemont, Josep Rius, també és una de les persones que forma part del nucli més pròxim a l'expresident de la Generalitat. Juntament amb el president de JxCat al Parlament, Albert Batet; el director general de Comunicació del Govern, Jaume Clotet, i la mateixa Elsa Artadi, acostuma a ser l'enllaç entre Lledoners i Waterloo.

Josep Maria Jové

És un dels estrets col·laboradors del líder d'ERC, Oriol Junqueras. Actualment, és president del consell nacional dels republicans i també ha format part, juntament amb Vilalta i el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, de les negociacions amb el PSOE per la investidura espanyola. Jové, com a ex secretari general de Vicepresidència, va ser una de les persones clau en l'organització de l'1-O i està investigat al TSJC. Se li atribueix, entre d'altres, l'autoria de l'agenda Moleskine i del document EnfoCATs, malgrat que el Tribunal Suprem en va rebaixar la importància.

La Moncloa

Pedro Sánchez

El president espanyol, Pedro Sánchez, encapçalarà la delegació de l'executiu espanyol. Després de tancar l'acord amb ERC, Sánchez ha fet bandera d'haver posat les bases per obrir un diàleg amb Catalunya malgrat les crítiques dels partits de l'oposició. El cap de l'executiu serà a la primera trobada, la d'aquest dimecres, però tot apunta que delegarà la gestió de la taula de diàleg als altres representants del govern espanyol en la resta de reunions.

Carmen Calvo

La vicepresidenta espanyola ja va ser a la trobada que van mantenir Sánchez i Torra el desembre del 2018, on també hi eren Artadi, Aragonès i la llavors ministre de Política Territorial, Meritxell Batet. Calvo va defensar la figura del relator fa un any, després de la trobada a Pedralbes. Ara, però, tanca la porta a incorporar un mediador en aquesta taula de diàleg tal com demanen JxCat i ERC, tot i que els republicans no ho veuen una condició imprescindible.

Pablo Iglesias

El vicepresident segon del govern espanyol serà la veu d'Unides Podem en aquesta taula de diàleg. Pablo Iglesias ha sigut un dels màxims defensors del diàleg entre els governs català i espanyol, però ha admès que en aquesta taula l'executiu de Pedro Sánchez tindrà una sola veu. En aquest sentit, els liles han admès que hauran de cedir en les seves reivindicacions –com el referèndum– per la correlació de forces de les últimes eleccions.

Carolina Darias

La ministra de Política Territorial i Funció Pública també s'asseurà a la taula de diàleg. Carolina Darias és l'encarregada de dirimir les qüestions territorials entre comunitats autònomes i com a tal el PSOE considera que, per resoldre el conflicte català, Darias també ha de formar part d'aquesta taula de diàleg.

Salvador Illa

Salvador Illa és el ministre de Sanitat a proposta del PSC. Així, a part de tenir representació al consell de ministres, els socialistes catalans també seran a la taula de governs. Home de confiança del líder del PSC, Miquel Iceta, Illa va ser una de les persones que va negociar aquesta taula amb ERC.

Manuel Castells

El ministre d'Universitats és la quota dels comuns al govern espanyol i també en aquesta taula de diàleg. Castells va explicar la setmana passada que en aquesta taula de negociació no defensarà el referèndum d'autodeterminació perquè hi és com a representant del govern espanyol i perquè ha jurat la Constitució.