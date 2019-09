Una associació de guàrdies civils demana personar-se com a acusació popular en la causa dels CDR

L'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC) ha sol·licitat aquest dimecres personar-se com a acusació particular en la causa que investiga nou membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) per delictes de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius. En un comunicat, l'entitat explica que vol defensar "els interessos dels guàrdies civils" a Catalunya, on "en els últims anys han estat perseguits i assetjats per membres d'aquest col·lectiu sense que hagin respectat la presència de menors a les cases caserna on han dut a terme els seus 'escraches'".

"A l'AEGC no oblidem que aquests set individus estaven buscant causar el màxim mal possible, amb una planificació i preparació avançada per actuar en dates molt pròximes, segons es desprèn de la informació de la qual ja es disposa", explica l'associació, que es refereix al comunicat de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. "L'Associació Espanyola de Guàrdies Civils considera que és la seva obligació vetllar per la integritat física i psicològica de tots els que formem part d'aquest cos, així com de les seves famílies", insisteix a l'escrit. "Aquestes últimes són les que més estan patint aquest assetjament dels últims anys i així ho hem anat denunciant davant l'opinió pública i en els diferents jutjats donant suport legalment als pares que han vist els seus fills patir 'bullying' als col·legis per salvaguardar els seus drets fonamentals, que es veuen atacats i vulnerats constantment per la mera condició professional dels seus progenitors", afegeix el comunicat.

Dels nou detinguts dilluns passat a la província de Barcelona, set passaran aquest dijous a disposició del titular del jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castelló, que és el que investiga aquest grup.