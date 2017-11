"Som conscients de les incerteses i els temors que sobrevolen sobre tots vosaltres": carta des de Brussel·les

"Som completament conscients de les incerteses i els temors que han sobrevolat aquests dies sobre tots vosaltres i entenem la desorientació causada per la nostra manca de respostes ràpides davant els atacs desmesurats contra els representants i les institucions legítimes catalanes, però us assegurem que seguim forts i dempeus i que ni a vosaltres ni a nosaltres no ens podran robar ni un bri de la dignitat amb què afrontem aquestes hores difícils de les nostres vides i de la vida del nostre país". D'aquesta manera es dirigeixen a la ciutadania de Catalunya el president Carles Puigdemont i els quatre consellers que són a Bèlgica en una carta a la qual ha tingut accés l'ARA.

Al text, que es podrà llegir íntegre a l'edició en paper del diari d'aquest dijous i a primera hora del matí a la web, els membres del Govern expliquen que "l'estat espanyol no ha entès com funciona el món al segle XXI" i que des de Brussel·les han posat en marxa una "estructura estable" per continuar "denunciant la politització de la justícia espanyola i la seva manca d'imparcialitat".

A la carta els membres de l'executiu subratllen que el full de ruta per als pròxims dies i setmanes ha de tenir dos objectius: d'una banda, defensar la democràcia a les eleccions del 21-D, i de l'altra, aconseguir l'alliberament dels presos polítics. "Recuperem la llibertat aquest dissabte en la gran manifestació de Barcelona i en el repte electoral que l'Estat ens imposa per al dia 21. I l'endemà continuem caminant tots junts, en llibertat", afirmen.