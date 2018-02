La fiscalia demana l'ingrés immediat a presó de Millet i Montull

Els principals condemnats per l'espoli del Palau de la Música i el finançament il·legal de Convergència, Fèlix Millet, Jordi Montull, la seva filla Gemma i l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, han tornat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona que, tres setmanes després de dictar sentència sobre el cas Palau, ha de decidir sobre el futur immediat de tots quatre. La fiscalia ha demanat l'ingrés immediat a presó dels dos exresponsables del Palau, encara que la sentència no sigui ferma.

El 15 de gener passat es va fer pública la sentència. El tribunal va condemnar l'expresident del Palau a 9 anys i 8 mesos de presó, a Montull a 7 i mig, a la seva filla Gemma a 4 i a Osàcar a 4 i mig. Millet i Montull només havien trepitjat la presó 13 dies però no per l'espoli del Palau sinó pel cas de l'hotel.

En el cas de Gemma Montull i Daniel Osàcar, la fiscalia ha demanat que els retirin el passaport i que els obliguin a comparèixer periòdicament als jutjats. El Tribunal prendrà la decisió a les 14.00 h.

"Risc greu" de fuga

La fiscal Marta Marquina ha argumentat davant del tribunal la petició d'ingrés a presó per a Millet i Montull explicant que hi ha un "risc de fuga greu evident", donada la importància de la condemna que els va imposar el tribunal i l'"elevada capacitat econòmica" dels condemnats. Segons la fiscalia, l'edat dels dos exresponsables del Palau de la Música no pot ser un atenuant: "El risc de fuga no disminueix amb l'edat ni les condicions físiques que hi estan associades", ha argumentat Marquina, que ha recordat que la presó no és una excepcionalitat en edats avançades, ja que aquest 2017 van ingressar entre reixes "29 homes més grans de 70 anys".

En el cas de Gemma Montull i Daniel Osàcar, la fiscalia ha demanat que els retirin el passaport i que es presentin periòdicament als jutjats a signar. Millet i Montull no havien ingressat a presó per l'espoli del Palau de la Música i el finançament il·legal de CDC. Sí que van estar 13 dies entre reixes, però pel cas de l'hotel del Palau. Gemma Montull només tenia el passaport retirat i a Osàcar no se li havia imposat mai cap mesura provisional.

540x306 Fèlix Millet entrant al Palau de Justícia de Barcelona aquest dilluns / FRANCESC MELCION Fèlix Millet entrant al Palau de Justícia de Barcelona aquest dilluns / FRANCESC MELCION

L'advocat de l'Estat també ha demanat l'ingrés entre reixes immediat de Millet i Montull. En canvi, el lletrat de l'acusació popular, que representa la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Àlex Solà, s'hi ha oposat. Solà assegura que no es compleixen cap dels requisits perquè els exresponsables del Palau ingressin a presó: "No hi ha cap risc de reiteració del delicte ni de destrucció de proves, ni la fiscalia ha aportat cap dada sobre un eventual risc de fuga superior al que hi havia abans del judici", ha argumentat el lletrat, que ha explicat que una mesura "tan excepcional" com la presó no pot imposar-se a la lleugera "per molta sensació que tinguem la ciutadania" que hauria de ser així.

Millet no té "ni un cèntim" per fugir

L'advocat de Millet, Abraham Castro, s'ha oposat a la petició de la fiscalia. Ha recordat que l'expresident del Palau "porta gairebé 9 anys sense sortir de casa", pateix "greus problemes de mobilitat" i no té "ni un cèntim" per fugir a l'estranger com considera la fiscalia perquè ha aportat "tots als béns" al jutjat: "Si no li posen un turbo a la cadira de rodes no sé com s'ho farà", ha argumentat Castro.

L'advocat de Millet també ha recordat que l'expresident del Palau "ha tingut l'oportunitat de fugar-se des del principi" de la investigació i no ho ha fet. De fet, segons Castro la sentència "disminueix el risc" de fuga perquè finalment se li ha imposat una condemna més baixa que els 27 anys i mig que demanava inicialment la fiscalia i els 84 que sol·licitava l'acusació popular.

El lletrat de Jordi Montull, Jorge Navarro, ha criticat la petició de la fiscalia per "innecessària" i ha recordat que Montull s'ha presentat "religiosament" davant dels jutjats a signar tot i que pateix "problemes de cor" i que li demanaven "diverses desenes d'anys de presó". Pel que fa a Gemma Montull, ha recordat que és la única a qui es va "imposar" una fiança de mig milió d'euros, que va posar a disposició dels tribunals i que no té intenció de marxar perquè té un fill adolescent.

L'advocada d'Osàcar, Judit Gené, ha assegurat que les mesures que es demanen per a l'extresorer de Convergència no són "justificades ni proporcionades" i que el seu client no té "ganes, ni mitjans, ni força" per marxar a l'estranger, a més que tota la seva família és a Barcelona: "No té comptes bancaris, amics ni família a l'estranger", ha explicat Gené, que ha recordat que Osàcar -que té 82 anys- pateix de greus problemes de salut, i que presentar-se periòdicament als jutjats podria tenir "greus perjudicis" per al seu estat de salut.