El centredreta no independentista prepara una nova formació

A la fragmentació actual del Parlament català encara s’hi podria afegir un altre partit, de centredreta, que vol presentar-se a les pròximes eleccions com a alternativa moderada entre el PP i Ciutadans i l’independentisme de JxCat. Entre el grup d’impulsors d’aquest corrent polític hi ha el nom de l’exdirigent d’Unió Eva Parera i l’actual president de Societat Civil Catalana (SCC), Josep Ramon Bosch: tots dos confien que l’ímpetu del moviment independentista es temperi després de la sentència del judici de l’1-O i s’obri una finestra d’oportunitat perquè una nova formació aconsegueixi entrar al Parlament.

La plataforma, que encara no té una estructura definida, aspira a reconstruir l’espai de l’antiga Unió -representat, en part, per Units per Avançar- i ampliar-lo cap a la dreta i l’esquerra: fent una crida a una part dels votants exconvergents, però també a desencantats del PSC i fins i tot a un sector del PP més catalanista que la direcció del partit.

Diversos partits i entitats

Els promotors -un grup d’entre 20 i 30 persones- treballen amb l’objectiu d’aconseguir prou escons al Parlament per “trencar el bloc independentista” i acabar amb la confrontació entre sobiranistes i constitucionalistes a la cambra catalana. Ho explica Parera, actual número 4 de Manuel Valls a Barcelona, que és una de les poques cares visibles del moviment. Tot i que entre els impulsors també hi ha Bosch, des de SCC insisteixen que hi participa només a títol individual i no com a representant de l’entitat constitucionalista. De fet, Bosch, que va arribar a la presidència de l’organització de manera fortuïta -com a solució temporal a la crisi interna a l’entitat-, preveu abandonar el càrrec a finals de maig i ja ho ha comunicat a l’organització, segons ha sabut l’ARA.

També la politòloga Astrid Barrio forma part del grup impulsor de la formació, així com el president de la plataforma Portes Obertes del Catalanisme, Mario Romeo. “El meu paper personal ha sigut parlar amb diferents sectors del catalanisme moderat, de dretes i d’esquerres”, explica Romeo a l’ARA: “El que hem fet és parlar, parlar i parlar”. “Quan acabi aquest primer cicle electoral, veurem què passa”, insisteix, i adverteix que el judici serà clau: “Haurem de gestionar políticament la sentència de l’1 d’Octubre”.

Altres contactes

No compten amb el suport formal de cap partit, però no ho descarten: “Encara no se’ls ha convidat”, exposa Parera. No obstant, la plataforma pretén ser el paraigua de formacions hereves de l’antiga CiU, com Lliures, Convergents i Units per Avançar. Fonts de Lliures i Convergents mostren disposició per negociar una integració en la plataforma si finalment es materialitza. No és el cas d’Units per Avançar, que per ara s’ha mantingut al marge de la iniciativa. A banda, els impulsors de la formació han mantingut converses informals amb membres del PDECat -a títol individual- que coneixen l’existència d’aquest espai però no s’hi han sumat. Diverses fonts apunten també que l’exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, està informat de la iniciativa i la considera “molt necessària”, tot i que, almenys de moment, no hi participa.

Des de la plataforma exposen, en el mateix sentit, que compten amb l’interès i el suport d’empresaris de Catalunya i també de Madrid que veuen en la irrupció d’una formació d’aquestes característiques una possibilitat de desbloquejar la dinàmica de blocs per acostar una sortida al Procés sempre que el PSOE de Pedro Sánchez guanyés les eleccions generals del 28 d’abril.

Amb aquest suport empresarial, els impulsors de l’espai creuen que seria factible tenir presència a la campanya de les catalanes. Pendents de la crisi interna a l’espai de JxCat i del resultat de les generals per acabar de posar en marxa el moviment, es reivindiquen com a “catalanistes en contra del nacionalisme excloent”, defensen la necessitat de “facilitar el diàleg amb formacions que no el practiquen” i confien que l’estancament del Procés afavoreixi la desmobilització del vot identitari.