El clàssic, un altaveu mundial

“El clàssic es jugarà amb normalitat“

Agustí Benedito, p recandidat a la presidència del Barça

Agustí Benedito preveu “una mobilització molt important” el 18 de desembre, tenint en compte que el Tsunami ja “ha acreditat” que té poder per fer-ho. El candidat a presidir el Barça està convençut, però, que “el partit es podrà jugar amb absoluta normalitat”, ja que el Tsunami “no té voluntat” de boicotejar el clàssic. Benedito afegeix que, arran d’aquest enfrontament, l’espectador internacional “associarà el Barça amb el país que representa i el moment que està vivint”.

“La importància del missatge”

Antoni Bassas, periodista

Antoni Bassas considera que el clàssic s’hauria de poder jugar i insisteix en la importància de transmetre i cuidar el missatge que la reivindicació del Tsunami persegueix. “Vull pensar que la convocatòria consisteix en trobar un altaveu al món. Què és més útil: impedir la disputa del partit o interrompre’l amb totes les càmeres gravant?” Bassas ressalta la “caixa de ressonància” que suposa el Camp Nou i recorda que “és normal que les reivindicacions del carrer es traslladin a l’estadi”. El periodista, que apel·la al component social del futbol, admet que, passi el que passi, el club està davant d’una “situació complicada” i “té tots els números de rebre”: “Si es juga, rebran crítiques per permetre que el futbol passi per davant d’una situació tan injusta, i, si no es juga, també seran criticats. A Madrid ja l’estan acusant de tou”.

“Si volen bloquejar el partit, poden”

Jordi Costa, periodista de Catalunya Ràdio

Jordi Costa opina que, “amb el poder de convocatòria que ha demostrat el Tsunami, si volen bloquejar el partit, podran fer-ho”. Ara bé, no creu que la intenció sigui evitar la disputa del partit i argumenta que, per exemple, l’accés habitual dels rivals al Camp Nou (pel carrer Arizala) no és entre els punts de trobada. El periodista s’imagina alguna reivindicació a les grades “fent un pas més respecte a les habituals”, i opina que la causa està “per damunt de la disputa d’un partit”. “El club ha de garantir la llibertat d’expressió”, afirma.

“He detectat una reacció en contra”

Toni Freixa, exdirectiu i excandidat a la presidència del Barça

Toni Freixa també està convençut que el partit “es jugarà sense cap problema” i no preveu que la imatge del Barça “en resulti afectada”. Això sí, ha detectat una reacció en contra “dins el mateix barcelonisme” de culers que es pregunten si un Barça-Madrid és “el lloc adequat” per a aquest tipus de mobilitzacions. En qualsevol cas, està convençut que la gent tindrà “seny” i que hi haurà “un equilibri de forces” en què podran “conviure lliurement els que vulguin manifestar-se amb els que vulguin anar al partit”.

“El Barça rebrà si el partit s’atura”

Joan Maria Pou, periodista i narrador del barça a RAC1

El narrador d’ El Barça juga a RAC1, Joan Maria Pou, admet: “Tinc el gran dubte de saber si la convocatòria afectarà només el barri de les Corts o si també hi haurà una última convocatòria durant el partit. Si el Tsunami impedeix que el partit es jugui amb normalitat, el Barça passarà a ser un dels objectius de les institucions i els mitjans de comunicació espanyols”. Pou considera que “si tot queda fora, el club no rebrà”. “Però si hi ha una invasió de camp, el Barça rebrà. Haurà de donar explicacions i tindrà problemes”, afegeix.

“Una primera victòria”

Ramon Besa, periodista i cronista del Barça a 'El País'

Ramon Besa visualitza dos moments: el previ al partit, “en què el Tsunami ja ha aconseguit una primera victòria, ja que han creat expectació sobre com s’haurà d’accedir al camp”, i el de l’estadi, on afirma que no s’imagina “una suspensió total del partit, sinó a moments”. Per a Besa, “si salten moltes persones al camp, s’haurà de veure com reacciona el Madrid, que potser no vol seguir jugant”. En aquest sentit, “hi ha d’haver un diàleg previ del Barça amb el Madrid i també amb els que siguin els interlocutors del Tsunami per garantir que els fets no puguin passar d’una suspensió temporal del partit a sancions més importants com la pèrdua de punts”. Besa recorda que les accions del Tsunami han sigut pacífiques i planteja el debat ètic dels aficionats que vulguin participar en les reivindicacions conscients que això pugui acabar amb algun tipus de sanció al Barça.

“Dubto que es jugui al Camp Nou”

Bernat Soler, periodista i narrador del Barça a Catalunya Ràdio

Bernat Soler dubta sobre si el partit s’acabarà jugant a Barcelona. “Potser no s’acaba jugant al Camp Nou. Aquesta convocatòria dona peu a fer que gent com Javier Tebas decideixi buscar una ubicació alternativa. Seria una mala notícia per al Barça, per descomptat”, afirma. I afegeix: “Venim d’altres imatges impactants, com va passar després de la sentència. El Barça en aquest cas actua com a escenari, és un actor secundari. No crec que la seva imatge quedi tocada passi el que passi”.