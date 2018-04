Els comuns insisteixen en formar un govern d'independents, però no volen que el lideri un candidat de JxCat

Els comuns insisteixen en constituir un govern format per independents per desencallar la investidura. La diputada i portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, però, rebutja que el president d'aquest executiu sigui de JxCat. "Hauria de ser d'esquerres i progressista, on no hi compto JxCat. Aquest nom ja és en el pacte entre JxCat i ERC, per tant, no seria una alternativa si poséssim un candidat de JxCat". Amb tot, Alamany ha volgut deixar clar que no volen "excloure a ningú" perquè formi part d'aquest executiu.

Els comuns no volen concretar si hi ha hagut converses amb els grups independentistes per parlar d'aquesta proposta. "De moment hi continua havent un pacte entre JxCat i ERC", assegura Alamany, tot i que la diputada demana als grups independentistes que s'asseguin a debatre la proposta que va llençar Xavier Domènech en el ple de la setmana passada si finalment l'acord entre JxCat i ERC no tira endavant.

"Ningú ha descartat que un govern d'independents sigui una alternativa", ha remarcat Alamany. L'objectiu d'aquest govern d'independents, segons ha explicat Alamany en roda de premsa, és que s'acabi amb l'aplicació de l'article 155, aconseguir l'alliberament dels presos i treballar en un pla de xoc d'emergència social. Els comuns responsabilitzen el govern espanyol de la paràlisi de les institucions catalanes.