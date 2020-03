El confinament posa a debat arreu les dietes per desplaçament dels diputats

El confinament condueix inevitablement a prendre consciència de la quantitat de temps i diners que destinàvem abans a desplaçaments. Bitllets de tren, benzina, de vegades fins i tot bitllets d'avió. Una despesa que se suma als àpats en bars i restaurants forçats per l'ara impensable circumstància de no ser a casa. No a totes les feines es compensa aquest dispendi, però sí a les institucions públiques. Per exemple, un diputat del Parlament cobra complements i indemnitzacions en funció de la distància entre casa seva i la cambra que poden arribar a més de 26.000 euros anuals exempts de tributació. Davant l'evidència que aquestes anades i vingudes han desaparegut fins a nova ordre, algunes autoritats s'han plantejat què s'ha de fer amb aquesta compensació.

Els diputats del Parlament seguiran cobrant les dietes per desplaçament, que obtenen per dues vies segons estableix el reglament: un complement retributiu d'entre 188 i 264 euros al mes depenent de la distància, i una indemnització anual d'entre 18.519 euros i 26.000 seguint el mateix criteri. No obstant això, el president de la cambra, Roger Torrent, va anunciar dijous que demanarà als diputats que renunciïn voluntàriament a aquestes dietes mentre duri el confinament perquè es donin a alguna entitat que estigui fent front a la crisi sanitària. Si tots s'hi adhereixen, segons càlculs de la cambra es recaptaran de mitjana uns 246.693 euros mensuals en la lluita conta la pandèmia del coronavirus. Per ara, tot i que el Parlament ja no està obert ni per comissions ni per plens, no s'ha reduït el sou a ningú.

Catalunya en Comú Podem va respondre a l'anunci de Torrent afirmant que proposarà que sigui el Parlament qui directament traspassi part del pressupost al departament de Salut per lluitar contra el coronavirus, en lloc de deixar-ho a discreció de cada diputat. Al seu torn, la CUP pretén que es reassignin les retribucions per reforçar la sanitat pública tant al Parlament com al Congrés, i que s'apliqui "de manera generalitzada per evitar que se'n faci un ús propagandístic".

Al Congrés i al Senat, per ara, no s'està impulsant cap iniciativa perquè els polítics dediquin part del sou a la lluita contra el coronavirus. Els diputats tenen una remuneració fixa de prop de 3.000 euros mensuals, a la qual s'afegeixen complements en funció de si es tenen càrrecs a la mesa o en comissions. A més, també es preveuen ajudes i indemnitzacions per al desenvolupament de la tasca parlamentària: per als representants que viuen a Madrid l'ajuda és de 917 euros mensuals, però per als que venen de les altres comunitats és de 1.921. A banda dels membres de la mesa i els portaveus dels grups, que han hagut de participar en alguna reunió i dos plens sobre l'estat d'alarma, la resta de diputats no s'han hagut de desplaçar al Congrés.



Tornant a Catalunya, a les diputacions provincials els diputats deixaran de cobrar les dietes perquè habitualment s'acrediten a posteriori, informen des de les institucions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. Per tant, atès que els plens s'estan ajornant i les reunions es fan de manera telemàtica, no es cobraran. Pel que fa als ajuntaments, ni l'Associació Catalana de Municipis (ACM) ni la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) tenen constància que cap consistori hagi renunciat per ara a les dietes. Els membres dels governs municipals reben una xifra per assistència a plens i reunions."No tindria sentit que hi renunciessin perquè només cobren els regidors que no tenen una assignació fixa", afirma Magí Rovira, secretari general de la FMC. En el cas de desplaçaments, també s'han d'acreditar i, per tant, no els cobraran si no es duen a terme.

Parlament Europeu

"He quedat impactat de descobrir que el president del nostre Parlament ha hagut de veure's obligat a respondre públicament davant la petició d'alguns membres de la cambra de continuar rebent les seves dietes malgrat no anar físicament a l'Eurocambra". Així comença un correu electrònic enviat per l'eurodiputat liberal Jérémy Decerle, després que el president de l'Eurocambra, David Sassoli, expliqués dijous que si els parlamentaris no assisteixen físicament a la cambra no cobraran els 323 euros que els pertoquen com a dieta diària, com alguns havien reclamat."És completament inacceptable", etziba, i recorda als eurodiputats que estan"molt ben pagats comparat amb l'esforç col·lectiu que s'està requerint als treballadors europeus".

Un eurodiputat cobra 8.757 euros bruts al mes que, després de pagar la taxa europea, queden en 6.824 euros al més. A banda, els membres del Parlament Europeu disposen de diverses partides pressupostàries assignades. D'una banda, l'assignació general (4.563 euros mensuals), que està pensada per cobrir les despeses d'oficina, telèfon, internet, equipament... Per als eurodiputats que no van a la meitat de les sessions, es redueix a la meitat, i per tant està directament vinculada amb la feina presencial. A més d'aquests diners, tenen cobertes les despeses de viatges i compten amb una dieta diària de 323 euros vinculada a l'activitat parlamentària. És a dir, quan assisteixen físicament a la cambra, ja sigui pels plens o per votacions en comitès, s'han de registrar per ingressar aquests diners. També hi ha recursos dels grups parlamentaris.

El Parlament Europeu teletreballa des de fa dues setmanes i s'han concentrat i reduït les sessions plenàries i les comissions fins finals de curs polític. Però no hi ha hagut cap iniciativa de la institució per reaprofitar aquests diners. Responent a l'ARA, un portaveu de l'Eurocambra explica que són diners de cada eurodiputat i que la institució no té cap norma per imposar que no facin ús d'aquest fons o els destinin a qualsevol altra cosa. Argumenta que el valor afegit del Parlament Europeu és donar suport a la Comissió en la iniciativa de mobilitzar milions del pressupost comunitari per lluitar contra la pandèmia. Tot i això, sí que hi ha hagut eurodiputats que han aixecat la mà per demanar-ho. Fa una setmana van ser Diana Riba (ERC) i Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, a través d'una missiva al president Sassoli en què proposaven que es recondueixin aquests diners no utilitzats a causa del teletreball i, fins i tot, es faci una auditoria per calcular l'estalvi i es puguin destinar tots aquests diners a comprar material pel coronavirus i també a la recerca d'una vacuna. L'ARA s'ha posat en contacte amb portaveus de tots els grups parlamentaris, que expliquen que, de moment, no tenen cap iniciativa conjunta com a grup per coordinar aquesta reassignació de fons.