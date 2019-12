El govern espanyol demana a ERC que no converteixi en un "obstacle" per a la investidura la sentència de Junqueras

El govern espanyol tem que la sentència del Tribunal de Justícia de la UE, que aquest dijous va reconèixer la immunitat d'Oriol Junqueras, faci descarrilar les negociacions amb ERC per a la investidura de Pedro Sánchez. Per evitar-ho, reclama als republicans que no ho converteixin en un problema. “Deixem en mans dels tribunals el que és dels tribunals. No convertim en obstacle el que no ho és”, ha demanat la ministra portaveu en funcions, Isabel Celaá, en una clara interpel·lació a ERC.

Celaá ha assegurat que a Catalunya "l'opinió pública" considera que la sentència "posa algun obstacle en el camí" de les negociacions d'investidura, però ha destacat que el PSOE "està d’acord" en continuar en el camí polític. "I Junqueras també", ha valorat Celaá. Amb tot, l'executiu de Pedro Sánchez no dona res per perdut i assegura que "no renuncia" a aconseguir la investidura abans de finals d’any.

Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest divendres, el govern espanyol ha insistit en aquesta separació de poders i ha demanat seguir el diàleg polític deixant l'àmbit judicial de banda. "Volem seguir amb les negociacions en l'àmbit polític. No valorem les converses entre diferents tribunals, això pertany a l'àmbit judicial", ha subratllat Isabel Celaá.

La ministra portaveu en funcions ha aprofitat per criticar l'anterior govern del PP per haver judicialitzat el Procés, tot i que Celaá ha obviat que ho va fer amb el suport del PSOE. "Els problemes polítics només es resolen per la via política", ha dit. "Ja és bastanta l'herència que se'ns ha deixat per haver tractat el que era polític en l’àmbit judicial", ha lamentat.

Advocacia de l'Estat

Segons Celaá, la decisió de la justícia europea "pertany a la conversa entre tribunals". "Ningú pot passar per alt que Espanya és un estat democràtic que se sustenta sobre la separació de poders. Justícia i política van i han d'anar per camins separats", ha subratllat. En aquest sentit, Celaá també ha descartat pressionar l'Advocacia de l'Estat perquè demani l'alliberament d'Oriol Junqueras, tal com l'hi reclamaven els republicans. "L'Advocacia de l'Estat no és poder judicial però tampoc segueix les instruccions del govern espanyol", ha assegurat.