El govern espanyol avala ara les delegacions de la Generalitat a l'exterior

El govern espanyol considera ara totalment legal l’obertura de les delegacions de la Generalitat a l’exterior. Després d'haver recorregut als tribunals l'obertura de les últimes oficines quan Josep Borrell era el ministre d'Exteriors de l'executiu, el nou govern de coalició amb el PSOE i Unides Podem no veu cap problema amb les delegacions catalanes. Segons ha argumentat aquest divendres la ministra portaveu, María Jesús Montero, el canvi de criteri es deu al fet que el Govern ha fet canvis legals atenent els “requeriments” de l’executiu espanyol.

La portaveu feia referència als tres decrets aprovats dimecres pel Govern en què s'especifiquen les funcions de les delegacions a l'Argentina, Mèxic i Tunísia. Ha quedat acreditat amb els canvis legals, ha assegurat Montero, que les oficines de la Generalitat “en cap moment poden ser alternativa o substituir les ambaixades del govern espanyol”.

De fet, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, la portaveu ha limitat pràcticament el paper de les delegacions a les relacions comercials. "La Generalitat s'ha atès a les nostres consideracions, en les quals quedaven perfectament delimitades les competències que estableix la llei per a aquest tipus de delegacions, que fonamentalment tenen a veure amb les relacions comercials".

El canvi d'opinió del nou govern espanyol arriba el mateix dia en què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat el decret que va aprovar el Govern el juny del 2018 per reobrir les delegacions de la Generalitat al Regne Unit, Alemanya, els Estats Units, Itàlia, Suïssa i França, tot i que el seu funcionament no sembla, ara per ara, amenaçat.

Nomenament de Delgado

D'altra banda, després del consell de ministres, el govern espanyol ha valorat positivament l'aval del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) al nomenament de l'exministra de Justícia, Dolores Delgado, com a fiscal general de l'Estat, tot i la divisió mostrada per l'òrgan. "El CGPJ ha avalat que es compleixen tots els requisits legals", ha destacat María Jesús Montero, que per primera vegada exercia de portaveu de l'executiu. "És una persona que compleix el que marca la llei per poder tenir aquesta responsabilitat. És el que ha verificat el CGPJ", ha insistit. Montero, a més, ha destacat que Delgado, en la seva etapa com a ministra, "ha respectat la independència de la Fiscalia".

Sobre la renovació pendent d'òrgans judicials com el mateix CGPJ, la portaveu del govern de coalició ha demanat al Partit Popular que s’assegui a la taula de negociació per acordar-ne la renovació, que necessita el suport d’una àmplia majoria al Congrés per poder-se fer efectiva. “Esperem que hi acudeixi amb actitud constructiva i que permeti que es compleixi la llei”, ha assegurat. “Exhorto el PP que procedeixi a desbloquejar la renovació”, ha demanat la ministra portaveu i titular d'Hisenda.