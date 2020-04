El govern espanyol recomana l'ús de mascaretes "higièniques" per als trajectes en transport públic

El govern espanyol recomana l'ús de mascaretes "higièniques", un nou material que ha avalat el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) com a "complementari" a les mesures de distància interpersonal i d'higiene que la ciutadania ja ha de seguir. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que s'aconsellen aquestes mascaretes reutilitzables per a les persones que efectuïn trajectes "en mitjans de transport en què hi hagi aglomeracions". Per això, ha assegurat que l'executiu activarà la producció estatal i les distribuirà a les estacions de metro i tren a partir de dilluns i dimarts. Illa ha apuntat que no és necessari fer-ne servir si els desplaçaments es fan en transport privat o caminant, cosa que ha recomanat, ja que així no hi ha perill d'aglomeracions. El Govern de la Generalitat ja va informar aquest dijous que, paral·lelament, també oferirà mascaretes per a la població.

El titular de Sanitat deixar clar que Espanya "segueix en estat de confinament", encara que dilluns moltes empreses tornaran a emprendre la seva activitat. "Les mesures s'adopten amb la finalitat de limitar els contagis", ha assegurat Illa, i ha advertit que encara no s'està en fase de desescalada, sinó que només s'estan estudiant els escenaris d'aquesta futura etapa. Com ja ha avançat la cap d'àrea del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra, el ministeri comunicarà una sèrie de recomanacions per mantenir pautes que previnguin els contagis. A grans trets, cal quedar-se a casa si es té el menor símptoma i també si s'és un contacte directe d'algú que en tingui, així com respectar la distància interpersonal i seguir amb les mesures d'higiene. Aquestes conductes són, ha insistit Illa, les "rellevants" per evitar la transmissió del covid-19, més que les noves mascaretes que es repartiran.

Illa també ha explicat que en la reunió telemàtica d'aquest dijous amb els consellers de Sanitat de les comunitats autònomes es va abordar l'ús dels tests de diagnòstic ràpid, i ha anunciat que aquest cap de setmana es distribuirà un milió d'unitats d'aquestes proves. De moment, se seguiran utilitzant en llocs com hospitals i residències de gent gran.

"Acord de país"

"Acord de país" és el terme que ha escollit la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, per referir-se a la proposta de nous Pactes de la Moncloa que aquest dijous el president espanyol, Pedro Sánchez, va oferir a les organitzacions polítiques. En roda de premsa després del consell de ministres d'aquest divendres, la portaveu de l'executiu ha fet una crida als partits a "aparcar les diferències ideològiques i els retrets", per bé que ha lamentat que alguns –en una referència implícita al PP– estiguin instal·lats en les "velles inèrcies". "Desgraciadament alguns grups no han entès l'abast i la gravetat de la situació en què ens trobem. No han entès que la pandèmia ho ha canviat tot", ha assenyalat. Així, Montero ha recordat que estan convocats partits, agents socials, empresaris, sindicats i comunitats autònomes, però ha especificat que les primeres preses de contacte seran en reunions individuals.

El consell de ministres, a més, ha validat la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril després d'haver obtingut l'aval del Congrés, tot i que amb un nivell de restriccions inferior al de les últimes dues setmanes, ja que vencerà el decret pel qual es reduïa l'activitat no essencial. La reunió de l'executiu també arriba l'endemà de l'acord de l'Eurogrup de mobilitzar 500.000 milions d'euros per fer front al coronavirus, que Montero ha valorat positivament. De fet, part del que correspongui a Espanya anirà destinat a finançar la nova línia de crèdits de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per valor de 20.000 milions d'euros que ha de beneficiar 1.300.000 petites i mitjanes empreses i autònoms. Encara en matèria econòmica, Montero ha apuntat que en pròximes reunions del govern espanyol es comunicaran les decisions relatives a l'ajornament de la presentació del pagament d'impostos per a petites i mitjanes empreses i autònoms fins a finals de maig.

Coincidint amb una campanya de protesta del món cultural a les xarxes socials, Montero ha anunciat que el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, convocarà una reunió la setmana que ve amb tots els actors del sector cultural per abordar la crisi generada en aquest àmbit arran del coronavirus. També hi participarà Montero, com a ministra d'Hisenda. "Serà per debatre i escoltar totes les propostes, les dificultats i els suggeriments del sector i donar resposta en la mesura de les nostres responsabilitats a aquestes qüestions. La cultura és un sector imprescindible", ha dit Montero.