El conseller Joaquim Forn també assumeix el 155 per sortir de presó

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha assegurat que accepta l'aplicació de l'article 155 de la Constitució en el seu recurs d'apel·lació per demanar la seva sortida de presó, tal com ja van fer altres consellers empresonats com Josep Rull i Jordi Turull.

En el seu recurs d'apel·lació davant la sala penal de l'Audiència Nacional, avançat pel canal 3/24 i confirmat per Europa Press, la defensa de Forn argumenta que el conseller "va assumir la nova situació jurídica i va cessar en l'exercici de la seva funció pública, sense escarafalls ni crides la desobediència" després de l'aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol.

Aquest argument l'esgrimeix per tractar de convèncer que no hi ha cap tipus de risc de reiteració delictiva: "El marc d'unes eleccions i el desenvolupament polític futur apunten més aviat a solucions de compromís i entesa", afegeix la seva defensa.