Comín demana "no tenir pressa" per a la investidura i creu que Puigdemont ha de "mantenir vives" les seves opcions

El conseller de Salut, Toni Comín, ha demanat aquest dimecres no caure en "una nova versió del tenim pressa" i cometre un dels "errors principals" de l'etapa anterior del Procés. Així ho ha expressat en un article publicat a 'El Nacional', en què ha reconegut la necessitat de formar govern ja que "és millor que seguir amb el 155". Tot i així, Comín ha advertit que el govern de Barcelona "no podrà fer màgia".



Comín ha indicat que apostar fort per Brussel·les "és un deure de tots els que estan a favor del projecte republicà" ja que, considera, només des d'allà es podrà impulsar una "estratègia ofensiva" que doni "continuïtat al mandat de l'1 d'octubre". Així doncs, ha demanat "blindar" l'Espai Lliure de Brussel·les, una tasca que assegura passa per "constituir de manera pública i formal" el Consell de la República i la seva Assemblea.



De la mateixa manera, el conseller a l'exili ha destacat la importància que a més de presidir el Consell de la República, el president Carles Puigdemont mantingui vives les opcions de ser investit president de la Generalitat "per mitjà de les reformes legislatives que calguin". Per això, admet que cal seguir treballant "de manera incansable" per tancar un acord amb la CUP de cara a la investidura. Un pas que considera "necessari" no només per la investidura, sinó per aconseguir la "transversalitat ideològica" i perquè són "un actor rellevant en l'estratègia d'internacionalització" i d'impuls del procés constituent.



Toni Comín també ha tingut unes paraules per a l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, que finalment ha renunciat a l'escó de diputat i a qui ha volgut agrair la "valentia d'haver estat disposat a ser candidat", una situació que "ha permès constatar fins a quin punt arriba la capacitat de prevaricació del Tribunal Suprem".