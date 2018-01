Neix l'Associació d'Afectats per l'1-O per exigir responsabilitats, defensar els afectats i divulgar els fets

Aquest dissabte s'ha constituït l'Associació d'Afectats 1-O. L'objectiu d'aquesta associació és exigir "responsabilitats polítiques, divulgar els fets i defensar els afectats". Els impulsors d'aquesta plataforma expliquen que l'activitat de l'entitat se centrarà en quatre objectius: aconseguir justícia, tenir assessorament legal per a les persones que hagin denunciat l'actuació policial, divulgar els fets de l'1 d'octubre perquè "no es tornin a repetir" i promoure la salut i el benestar dels afectats, amb suport "psicoterapèutic" per a tots aquests afectats.

Segons ha explicat l'associació en un comunicat, volen donar a conèixer "quines ordres es van donar i qui les va donar" per tal de demanar "responsabilitats". En aquest sentit, volen demanar al Congrés de Diputats que es rectifiqui la decisió de no tirar endavant la comissió d'investigació sobre l'actuació policial durant l'1-O.

L'associació la presidirà Virgínia Martínez fins que se celebri una assemblea constituent, que està prevista cap a finals d'aquest any. La plataforma també té previst presentar-se en públic i fer una gira arreu del territori per donar a conèixer el projecte.

L'1 de febrer la plataforma té previst anar fins a Brussel·les per participar en una conferència sobre els drets civils i fonamentals a la Unió Europea i, especialment, per analitzar el cas català. En l'acte hi participarà Virgínia Martínez, però també altres testimonis com el director del documental sobre l'1-O, Lluís Arcarazo; l'expert independent de l'ONU Alfred de Zayas, i un dels ferits més greus de l'1-O, Roger Español.