Una conversa implica Rajoy directament per primera vegada en la "guerra bruta" contra Podem

L'inspector de la Policia Nacional José Ángel Fuentes Gago va apuntar a la participació directa de l'expresident espanyol Mariano Rajoy en la trama de les 'clavegueres policials' de l'Estat, tal com es coneix la guerra bruta del govern espanyol fent servir agents per perjudicar polítics independentistes i Podem, segons una conversa difosa aquest dimecres pel portal ' Moncloa.com'.

En l'àudio, corresponent al 12 d'abril del 2016, l'agent oferia a Rafael Isea, exministre de Finances d'Hugo Chávez, identitats falses per a qui el govern veneçolà designés a canvi que informessin sobre pagaments del govern chavista a Podem. La conversa hauria tingut lloc a Nova York. Per primera vegada, un implicat en la guerra bruta hauria assegurat tenir ordres del llavors president Rajoy, a través d'interlocució amb l'aleshores ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.

Calvo diu que "no hi ha guerra bruta" amb Sánchez

Davant les acusacions des de Podem que la guerra bruta encara operaria amb aquest govern (recorden que el PSOE va pactar amb el PP per tal que el cap de la presumpta policia corrupta José Manuel Villarejo no comparegués al Congrés), la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo ha respost aquest dimecres amb contundència: "La guerra bruta no existeix amb aquest govern". "Seran clavegueres del passat i policies concrets amb noms i cognoms, suposadament corruptes. Però pel que fa a utilitzacions fraudulentes i indegudes per part de l'aparell del ministeri, avui dia i des del 6 de juny de l'any passat, al govern d'Espanya l'únic que hi regeix és lleialtat màxima de tots els funcionaris a la llei i la Constitució", ha afegit poc abans de participar en la diputació permanent del Congrés.

La notícia sobre l'intercanvi de favors amb el govern veneçolà arriba només una setmana després que el líder de Podem, Pablo Iglesias, denunciés al jutge de l'Audiència Nacional que l'executiu de Rajoy l'hauria espiat amb la col·laboració del president del Grup Zeta, Antonio Asensio. Iglesias, a més, va donar a entendre, com ha reiterat aquest dimecres Montero, que la guerra bruta continuava. Es tracta de la mateixa policia corrupta, investigada en l'operació Tàndem, que va intentar boicotejar l'independentisme fent servir l'aparell policial de manera presumptament il·legal.