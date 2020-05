El 36,6% dels espanyols creuen que les comunitats autònomes han de liderar la resposta al coronavirus

En ple debat sobre les competències de les comunitats autònomes –aquest és un dels punts que reclamen Esquerra i JxCat per aprovar la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma–, els espanyols esmenen el comandament únic. Tot i que un 55,9% dels enquestats en el darrer baròmetre del CIS creuen que ha de ser el govern espanyol el que prengui les mesures contra el coronavirus, la xifra dels que consideren que la resposta l'haurien de liderar les comunitats autònomes ja puja fins al 36,6%. Fa un mes la distància era més àmplia: 73.3% a 20,7%. És una de les qüestions que més s'han debatut en l'esfera política, especialment amb l'arribada del desconfinament. Tot i que Pedro Sánchez va establir la "cogovernança", el ministeri de Sanitat no ha deixat de tenir l'última paraula, i sobretot catalans i bascos, però també algunes comunitats governades pel PP, han reclamat més autonomia per decidir la desescalada.

En una enquesta elaborada entre el 4 i el 13 de maig que encara no té en compte les protestes ciutadanes que cada cop afloren més als carrers contra el govern espanyol, un 88,8% respon que acceptaria més pròrrogues de l'estat d'alarma. Les consultes es van fer coincidint amb l'aprovació de la quarta pròrroga i aquest dimecres es debatrà la cinquena, que si prospera s'allargarà fins a finals de juny. Un 40% diu que "no tindria problemes" si hi hagués més pròrrogues que comportessin continuar amb l'aïllament al domicili, i un 48,8% respon en el mateix sentit, però sempre que el confinament s'acompanyi de mesures de desconfinament com els passejos i les sortides per fer esport. En una altra pregunta, un 35,6% dels enquestats asseguren que aguantarien a casa sense que es veiés afectada la seva salut o el seu estat emocional "el temps que sigui necessari".

Una altra de les qüestions que generen força consens entre la ciutadania és la iniciativa d'aprovar un ingrés mínim vital per als sectors més vulnerables de la població. Un 83,4% dels ciutadans estan a favor que vegi llum aquest projecte, que està previst que s'aprovi al consell de ministres la setmana vinent perquè les famílies que més ho necessiten la comencin a cobrar al mes de juny. Un 12,4%, en canvi, hi està en contra. De fet, les conseqüències econòmiques i laborals del coronavirus és una de les qüestions que preocupen la ciutadania. Un 87,4% creu que seran molt greus i un 11,3%, greus. En aquest sentit, l'atur està entre els tres principals problemes per a un 41,2% dels enquestats i la crisi econòmica per a un 38,9%.

Després de l'impacte del coronavirus, també hi ha un acord generalitzat a la societat que calen reformes a la sanitat espanyola. Un 89,6% s'expressa en aquest sentit –un 8,2% creu que no– i majoritàriament s'està a favor de dedicar més recursos econòmics, augmentar les plantilles, les instal·lacions i recursos dedicats a prevenir pandèmies, així com reforçar la coordinació amb les comunitats autònomes.

Tezanos retira la pregunta sobre la censura informativa

El baròmetre del CIS del mes de maig ja no inclou la pregunta sobre si s'haurien de censurar les informacions que no provinguin de fonts oficials, que el mes passat va generar tanta polèmica. "¿Creu vostè que en aquests moments s'hauria de prohibir la difusió de rumors falsos i informacions enganyoses i poc fonamentades per les xarxes i els mitjans de comunicació social, remetent tota la informació sobre la pandèmia a fonts oficials, o creu que s'ha de mantenir llibertat total per a la difusió de notícies i informacions?", va preguntar el CIS al mes d'abril. José Félix Tezanos, el president de l'organisme, va rebre una crítica pràcticament unànime i ara l'ha retirat.