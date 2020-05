La dama de negre desfà el bluf de Sánchez-Iglesias

La cinquena pròrroga de l’estat d’alarma ha sigut una partida de pòquer a càrrec de la salut -la pròrroga de l’estat d’alarma se sol·licitava per protegir la salut dels ciutadans- on s’ha consumat un bluf.

El diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola el defineix així:

“Muntatge propagandístic destinat a crear un prestigi que posteriorment es revela fals”.

En la negociació de l’acord amb EH Bildu, en què també va participar Pablo Echenique, portaveu del grup confederal Unides Podem, la socialista Adriana Lastra va proposar com a condició que el pacte s’anunciés després del tancament de la sessió. EH Bildu no hi va posar objeccions si això facilitava signar l’acord. El PSOE no volia provocar l’enrabiada de Cs i posar en perill els seus 10 vots.

L’acord, difós cap a les nou del vespre, parlava de “derogació íntegra” i establia que aquesta derogació haurà de ser efectiva “abans de la finalització de les mesures extraordinàries adoptades pel govern en matèria econòmica i social derivada de la crisi originada pel covid-19”.

Lastra, que més tard va dir que no havia estat present en la redacció de l’acord, va rectificar amb una nota emesa sobre la mitjanit que esmenava la versió original

La ministra d’Economia i vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, que ignorava el pacte, va persuadir Sánchez, al conèixer la notícia, que es tractava d’un error que produïa inseguretat jurídica davant la recessió que s’acosta. El president va encarregar a Lastra la rectificació. Ja no es tractava de “derogar de manera íntegra” la reforma laboral: la reforma seria parcial i relativa a les qüestions “més lesives”.

Resposta d’Iglesias

Pablo Iglesias va reaccionar aquest dijous en defensa de l’acord original afirmant que s’estava obligat a complir-lo. “Seré cristal·lí: pacta sunt servanda ”, va declarar citant la cèlebre locució llatina segons la qual s’ha d’honorar els acords. La ministra d’Igualtat, Irene Montero, va insistir en aquesta idea: “El que se signa es compleix”.

El terratrèmol va portar els sindicats a expressar la seva oposició i la patronal CEOE a anunciar la seva marxa de la taula de diàleg social.

D’altra banda, la ministra de Treball, que manté unes relacions amb Pedro Sánchez cada vegada més estretes i que treballa amb els seus equips en un esborrany d’aquesta reforma, va quedar-se en silenci.

Les fonts consultades assenyalen que si bé Sánchez coneixia, segons va posar en evidència en la seva intervenció en el debat de Congrés, les negociacions amb EH Bildu, ignorava la literalitat de l’acord assolit. Lastra, al seu torn, es va desentendre, segons ha dit, de la redacció.

La defensa del pacte per part de Pablo Iglesias i d’Irene Montero indicaria, segons aquestes fonts, que s’ha buscat en el pacte amb EH Bildu una compensació dels dos acords de govern amb Ciutadans per prorrogar l’estat d’alarma.

EH Bildu, que s’havia abstingut en les quatre votacions anteriors, va jugar a ser com el Partit Nacionalista Basc (PNB), és a dir, aconseguidor d’avantatges, un fet que utilitzarà en la campanya de les eleccions basques del 12 de juliol. I això malgrat la seva negativa a condemnar, el mateix dimecres 20, l’atac al domicili de la líder dels socialistes bascos, Idoia Mendia, on uns radicals van llançar pintura vermella i octavilles amb la paraula assassina.

El gol en pròpia porteria que s’han marcat Sánchez i Iglesias és probablement el pas en fals més estrepitós des de la formació de govern de coalició.

I tot sota el silenci de Yolanda Díaz, la ministra de Treball a qui correspon el pes de qualsevol reforma laboral.