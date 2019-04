Dels "pactes amb l'independentisme" a la conjura de "les tres dretes": frases destacades del debat de candidates a La Sexta

Tot i que no hi ha cap candidata a la presidència del govern espanyol, La Sexta ha estrenat la campanya electoral aquest dissabte amb un debat amb dones representants de tots els partits. María Jesús Montero (PSOE), Edurne Uriarte (PP), Irene Montero (Unides Podem) i Inés Arrimadas (Ciutadans) han participat en el programa. Amb les enquestes afavorint el PSOE, Uriarte i Arrimadas han carregat durament contra el govern de Pedro Sánchez, i María Jesus Montero ha hagut de centrar bona part de la seva intervenció en defensar-se de les crítiques, mentre que, des de Podem, Irene Montero ha reivindicat el seu partit com l'únic garant que el futur govern espanyol no estigui escorat a la dreta. Un dels moments destacats del debat ha sigut l'enganxada entre Arrimadas i Uriarte, quan la candidata per Cs li ha retret que Casado s'hagi obert a pactar amb el PNB. Aquestes són les frases destacades de la intervenció de les candidates.

Inés Arrimadas (Ciutadans)

1. "Garanteixo que Ciutadans lluitarà fins al final perquè ni Pedro Sánchez, ni els populistes ni els separatistes siguin al govern d'aquest país"

2. "Porto sis anys de la meva vida trencant-me la cara contra el separatisme per ara fer president un senyor que ha pactat amb els separatistes"

3. "Aquí fa olor d'indult. Avui ERC estava dient que vol pactar amb Sánchez: queda clar"

4. "Volem que Espanya es converteixi en el millor país del món per tenir una família o tenir un negoci"

5. "Sánchez i Podem poden ser la ruïna d'Espanya"

Irene Montero (Unides Podem)

1. "La gent que a Espanya vulgui un govern progressista ha de votar que Unides Podem sigui fort"

2. Sobre Arrimadas: "Crec que la majoria de ciutadans no volen aquesta sobreactuació. Si governa la dreta anirem a més sobreactuació, a més conflicte"

3. "El PP i Ciutadans ens deien que no podíem pujar el salari mínim. Ara hi ha un milió de famílies que tenen 200 euros més a la seva nòmina i, a més, tenim més recaptació a la Seguretat Social"

4. "S'ha de reconèixer que Espanya és plurinacional, hem de recuperar la fraternitat dels que cridaven als carrers que no som mercaderia en mans de polítics i banquers"

5. "Que un senyor com Oriol Junqueras es pugui passar 20 anys a la presó per un delicte de desobediència, home... El PP ha donat 1.700 indults per corrupció"

Edurne Uriarte (PP)

1. A Arrimadas: "Cs va guanyar les eleccions a Catalunya, ens en vam alegrar molt. Però vostè no es va presentar a la investidura. Jo hauria lluitat per liderar el que havia aconseguit"

2. "Crispació és que el PSOE estigui pactant amb els independentistes"

3. "Hi ha signes de desacceleració a l'economia espanyola, i el govern de Pedro Sánchez els nega, com va fer José Luis Rodríguez Zapatero amb l'anterior crisi"

4. "Malgrat la gran crisi econòmica, el govern del PP va pujar les pensions"

5. "El diàleg és una paraula bonica, però ha de ser entre demòcrates. El PSOE està dialogant amb els colpistes"

María Jesús Montero (PSOE)

1. "Hem de parlar de la gent, dels seus problemes. I no estar permanentment a lloms de la crispació, intentant enfrontar els ciutadans"

2. "No hem fet un sol pacte amb els nacionalistes. ¿El PP pot dir que no ho ha fet mai? Crec que no"

3. Al PP: "Vostès estan amb Vox pactant una involució"

4. "L'important és seguir creant ocupació, no la precarietat creada per vostès. Amb el PP hem assistit a un nou col·lectiu: el dels treballadors extremadament pobres"

5. "Vostès creuen que arrepleguen un parell de vots. Hem intentat normalitzar la situació a Catalunya"