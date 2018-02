La defensa de Puigdemont descarta que hi hagi motius per a la inhabilitació preventiva

La instrucció de la causa contra l'independentisme afronta la recta final i el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena dictarà properament la interlocutòria de processament contra els investigats. El govern espanyol confia que quan arribi aquest moment Oriol Junqueras, Jordi Sànchez -tots dos a la presó- i també Carles Puigdemont i Antoni Comín -a Brussel·les- quedin inhabilitats de la seva condició de diputats (o de consellers si formen part del Govern). L'executiu estatal considera que se'ls podria aplicar l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal, que preveu la suspensió preventiva dels càrrecs públics, però les defenses rebutgen aquest supòsit. En conversa amb l'ARA, l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, assegura que no se'ls pot inhabilitar preventivament perquè la jurisprudència del Tribunal Constitucional només ho contempla per a bandes terroristes.

La llei d'enjudiciament criminal preveu que, un cop sigui ferma la interlocutòria de processament, se suspengui automàticament un càrrec públic si es compleixen dos supòsits. El primer, que el jutge decreti presó provisional contra ell i el segon, que se l'acusi "per delicte comés per una persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels". Cuevillas assegura que no es pot entendre que el terme "rebel" es refereixi al delicte de rebel·lió i apunta a la sentència 199/1987 del Tribunal Constitucional (TC) com a font de jurisprudència.

Davant dels recursos presentats pel Parlament de Catalunya i pel del País Basc contra la llei d'enjudiciament criminal (LECrim), el TC va definir què significava el terme "rebel". "Per definició, la rebel·lió la realitza un grup que té el propòsit de fer ús il·legítim d'armes de guerra o explosius, amb la finalitat de produir la destrucció de l'ordre constitucional". El TC recorda que la LECrim equipara la integració en una organització rebel a la integració en una banda armada, "referint-se a la utilització d'armes de foc, bombes, granades, substàncies o aparells explosius o incendiaris de qualsevol mena". Per això, l'Alt Tribunal apuntava que seria legítim suspendre alguns dels drets dels rebels abans de judici.

Tot i que el Suprem i la Fiscalia mantenen Junqueras, Sànchez i també a Joaquim Forn i Jordi Cuixart a la presó per evitar "episodis de violència", Cuevillas descarta que se'ls pugui considerar rebels ni a ells ni al president i als consellers que són a Brussel·les.

L'altra opció perquè el jutge els apliqués la inhabilitació preventiva seria considerar que el terme "rebel" es refereix a algú que ha fugit de la justícia. Una qüestió que, aleshores, no es podria aplicar als presos polítics, però tampoc als exiliats. A Brussel·les, Puigdemont, Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret es van posar a disposició de la Justícia quan es va cursar l'euroordre de detenció contra ells. Si el jutge pretèn inhabilitar-los abans de la sentència, hauria de tornar a cursar l'euroordre i confiar en què no es presenten davant del jutge. Un fet improbable tenint en compte els precedents. Només en cas que no a la citació judicial, l'euroordre de detenció es podria fer servir com un equivalent d'ordre de presó preventiva, explica Cuevillas.

Ara bé, la defensa de Puigdemont és conscient que, com s'ha anat veient durant la instrucció, el jutge podria optat per una "interpretació innovativa" de la llei i prendre una decisió (la inhabilitació preventiva) que considera que no s'ajustaria a la llei.