Els comuns defensaran a la taula de diàleg una "Catalunya republicana" dins d'una Espanya "plurinacional"

"Crear una Catalunya republicana, social, democràtica i ambientalment justa que comparteixi sobiranies amb un Estat Plurinacional". Aquesta és la proposta que Catalunya en Comú Podem portarà aquest divendres a la primera reunió de la taula de diàleg dels partits, que es reunirà al Palau de la Generalitat amb les absències de Cs, PP i la CUP. El text, de set pàgines, defensa que Catalunya tingui una relació "confederal" amb Espanya, la qual els comuns aposten per convertir en una "república parlamentària federal" via reforma constitucional.

El plantejament que fa el text és vist com un "pas enrere" per part del sector més sobiranista dels comuns. Fonts d'aquest sector recorden a l'ARA que l'ideari del partit aposta per "la creació a Catalunya d’una República" i no per una "Catalunya republicana". "Una cosa és que vulguis una Catalunya que sigui republicana, sense rei, i l'altra que a Catalunya hi hagi una república", afirmen, deixant clar que el canvi en l'ideari que no ha passat per l'executiva de Catalunya en Comú. Aquestes fonts lamenten, amb tot, que el redactat del document suposa "diluir Catalunya com a subjecte polític", si bé fonts de la direcció repliquen que el canvi de redactat no implica cap canvi de fons.

La proposta al document dels comuns, que implica una Espanya que respecti "el reconeixement de Catalunya com a nació" i el seu "dret a decidir", insisteix en la idea d'una llei de claredat que fixi les condicions per acordar un referèndum d'autodeterminació pactat amb l'Estat. Una norma acordada pels agents socials i polítics catalans però que -admet el text- requeriria la majoria absoluta del Congrés, igual que els procediments per a la celebració d'un referèndum que "la legislació vigent ja contempla".

En el camí per assolir aquests objectius de fons, el text de Catalunya en Comú Podem proposa, entre d'altres, "negociar millores immediates en l'autogovern" de la Generalitat, l'impuls d'una "hisenda pròpia i solidària" i d'un "debat ciutadà sobre el model de país", la protecció de l'ús del català i el model d'immersió lingüística o la participació de Catalunya en els òrgans de l'Estat en matèria de política exterior i europea.

Aquest és el segon document que es fa públic de cara a la cimera d'aquest divendres. El del PSC, avançat aquest dimecres per l'ARA, aposta una doble reforma constitucional i estatutària per resoldre la manca d'encaix de Catalunya a Espanya, i defensa la renúncia a la unilateralitat per afavorir el "millor desenllaç" per als presos en el judici de l'1-O.