Les defenses de Sànchez i Cuixart demanaran al Suprem que accepti el documental del 20-S com a prova

Les defenses de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart demanaran al Tribunal Suprem que accepti el documental del 20-S com a prova. El documental, que ahir es va estrenar a TV3 i està produït i dirigit per Jaume Roures, narra els fets que van tenir lloc durant la mobilització contra els escorcolls policials a les seus de la Generalitat el 20 de setembre, davant el departament d'Economia.

El documental mostra com els líders de l'ANC i Òmnium van intentar mediar amb la Guàrdia Civil durant els escorcolls i s'ha convertit en 'trending topic' a les xarxes socials. Després de l'emissió del documental, els advocats dels Jordis, Marina Roig i Jordi Pina, van valorar les imatges a TV3. "Reflecteix la realitat del que va passar i, per tant, ens interessarà aportar-ho al procediment", va assegurar Roig. "Per descomptat que el farem servir davant el tribunal –va dir Pina–. En sol·licitarem una còpia en castellà".

Roig creu que les imatges demostren que "objectivament el que hem explicat al Tribunal Suprem és la pura realitat". L'advocada de Jordi Cuixart ha criticat que els jutges i la fiscalia "parteixen d'uns fets que no són reals". "Per molt que el Suprem i els fiscals no es vulguin creure que les coses van anar com van anar, jo em quedo satisfeta de veure que objectivament el que estem dient des del minut 0 és la realitat", ha explicat la lletrada en una entrevista a RAC1 aquest matí.

Pina, que ha intervingut també a l’emissora, ha coincidit amb l’opinió de Roig i considera que el documental contradiu determinades actituds d’"incredulitat" per part de la fiscalia "amb certes coses que nosaltres havíem dit". A més, el lletrat de Jordi Sànchez també posa èmfasi que les imatges "demostren el caràcter festiu" de les manifestacions del 20-S, cosa que "és absolutament incompatible amb el delicte de sedició".

Malgrat la intenció de presentar-ho com a prova, l'advocada ha dit que "potser" caldrà "esperar al judici" i que "no tindrà un efecte immediat". "Però el que reflecteix el documental és el que va passar aquell dia", insisteix.

L'acostament, abans de la reunió Torra-Sánchez

Pel que fa a l’acostament dels presos a Catalunya, Marina Roig ha explicat a RAC1 que, encara que no hi ha terminis determinats a la llei, podria ser abans del 9 de juliol, la data fixada per a la reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra. "No hi ha cap obstacle" perquè això sigui així, ha dit. Ara és el torn de "les dues administracions [la catalana i l'espanyola]" perquè "es posin d'acord" i cal esperar els tràmits burocràtics que falten. Roig ha insistit que l'acostament "és un dret" dels presos i ha subratllat que continuaran "lluitant per la seva llibertat".

Sobre el canvi de govern a l’Estat, Jordi Pina ha confessat que se sent "esperançat" amb l'entrada de Pedro Sánchez. "Un govern del PSOE no té res a veure amb un del PP o de Cs -ha justificat-, valora i entén les coses d'una manera diferent". Pina ha informat que "en els propers dies" tornaran a demanar la llibertat dels Jordis i ha destacat també el canvi al capdavant de la fiscalia de l'Estat en com pot divergir la visió de la presó provisional respecte la d'un fiscal conservador. "La presó provisional és una circumstància que s'ha d'aplicar en casos molt aïllats i amb caràcter restrictiu", ha recordat.