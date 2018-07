Les defenses tornaran a demanar la llibertat dels presos polítics al Suprem

Després de la decisió del tribunal alemany de descartar l'entrega de Carles Puigdemont per rebel·lió i la fi de la instrucció per part del jutge Pablo Llarena, les defenses dels presos i preses polítics tornaran a demanar la llibertat al Tribunal Suprem. Així ho han explicat els advocats dels empresonats aquest divendres en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes, on han instat la Fiscalia a retirar l'acusació de rebel·lió i a demanar la llibertat dels seus clients.

"La resolució del tribunal alemany no té perquè tenir cap efecte sobre la causa directa del Suprem però hauria de fer remoure consciències a qualsevol sobre com s'estan fent les coses", ha dit l'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero.

Alhora, els advocats dels presos que són diputats de JxCat i ERC han presentat un recurs contra la suspensió de l'acta de diputat ordenada per Llarena, el mateix dia que el Suprem ha notificat oficialment al Parlament aquesta decisió. Creuen que la decisió d'Alemanya també deixa en mal lloc la suspensió dels parlamentaris i per això demanen que mentre es resolgui el seu recurs es freni cautelarment.

"El Suprem té un problema molt greu", ha assegurat l'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, Jordi Pina, en relació al resultat de l'extradició. Ha considerat que no pot ser que al que el Suprem considera el "cap" de l'1 d'octubre se'l jutgi per unes penes menors a la resta d'acusats que teòricament estaven subordinats. Per la seva banda, l'advocat d'ERC Andreu Van den Eynde també ha avisat la Fiscalia que, si després de la decisió d'Alemanya, manté l'acusació de rebel·lió s'està jugant el "prestigi" internacionalment.

D'altra banda, preguntats sobre si la presencia de Puigdemont al judici, només acusat de malversació, beneficiaria la resta de defenses, els lletrats han preferit no entrar de ple en la qüestió i han explicat que la sola contradicció que implicaria que uns estiguessin acusats de rebel·lió i l'expresident no, seria suficient en aquest sentit.

"No hi haurà negociació" amb la Fiscalia

Pel que fa a una possible negociació amb la Fiscalia, Van den Eynde ha asseverat que "no hi haurà negociació" per rebaixar les penes. "Demanarem l'absolució", ha sentenciat la defensa dels republicans. L'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, també ha compartit la mateixa posició, ja que ha afirmat que el seu client "no ha comès cap delicte".

Els advocats dels exconsellers del PDECat i de Jordi Sànchez també s'hi han sumat. "Cap negociació és possible ni favorable", ha afirmat Melero. A més, ha recordat que en el procediment no tindria cap sentit una negociació, ja que hi ha personada una acusació popular a la que sempre es podria agafar el tribunal per anar més enllà del que hipotèticament es pactés amb el ministeri públic. Per la seva banda, Pina també ha negat que s'hagi mantingut una negociació amb la Fiscalia i ha assegurat que no n'hi haurà en un futur.

La compareixença conjunta dels advocats dels presos ha servit per donar una imatge d'unitat després dels rumors que alguna defensa hauria estudiat un possible pacte amb l'acusació pública. En aquest sentit, Melero ha assegurat que malgrat cadascun dels advocats té la seva pròpia línia estratègica, hi ha "un mínim comú denominador" que tots comparteixen. Els elements en els que tots estarien d'acord, segons el lletrat de Forn, és la inexistència del delicte de rebel·lió, la ineficàcia d'aquest possible pacte i en el fet que la presó preventiva és injusta.