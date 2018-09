El PP i Cs tomben a la mesa del Congrés la drecera del PSOE per evitar el veto del Senat als pressupostos

El xoc institucional ja és una realitat al Congrés de Diputats. El primer 'round' per tirar endavant els pressupostos el va guanyar el PSOE, però el segon se l'han endut el PP i Ciutadans. La mesa del Congrés ha tombat aquest dilluns, després de gairebé dues hores i mitja de reunió, la drecera dels socialistes per tramitar d'urgència el veto del Senat als comptes generals de l'Estat per al 2019. En concret, la majoria dels populars i el partit taronja ha rebutjat la tramitació de l'esmena que va incloure el PSOE a última hora a una llei relacionada amb la violència masclista en la comissió de justícia del Congrés per reformar la llei d'estabilitat, que permet als populars tombar els pressupostos al Senat gràcies a la seva majoria absoluta.

La Moncloa confiava que la presidenta del Congrés, Ana Pastor, no gosaria saltar-se les recomanacions dels lletrats de la cambra. Però al final ha sumat el seu vot als dels dos representants del PP i de Ciutadans, que sumen cinc enfront dels quatre del PSOE i Podem. Es consolida així la doble majoria a la cambra baixa: la de la mesa, per una banda –amb majoria de la dreta–, i la de la cambra, per l'altra, amb el PSOE, Podem, independentistes i nacionalistes.

La representant de Podem a la mesa Gloria Elizo ha denunciat tot just sortir de la reunió que "no existeix cap procediment legal que permeti una doble instància" en la revisió de les decisions que prenen les comissions. En concret, la comissió de justícia del Congrés, amb majoria per a l'esquerra, va acordar dijous passat tramitar l'esmena d'urgència del PSOE. Aquest dilluns, però, el PP i Cs han esmenat aquesta decisió i han rebutjat l'esmena. Elizo ha avançat que estudiaran recórrer al Tribunal Constitucional perquè consideren que la mesura no és legal.

Des del PP, en canvi, el vicesecretari del partit Javier Maroto ha tret importància a l'informe dels lletrats –quan durant l'any passat és el que sempre reclamaven al Parlament– i assegura que "hi ha informes de molt més rang jurídic" importants en aquesta matèria i que per això han decidit tirar pel dret. En concret, assenyala que el TC ha respost en més d'una ocasió que si la llei on s'introdueix l'esmena no té cap relació amb la reforma, es tomba. De fet, el PP va utilitzar el 2014 una llei sobre les lliurances dels jutges per introduir a corre-cuita l'aforament de la casa reial. Maroto ha assenyalat que si un govern té "majoria absoluta això està justificat". "Però mai ningú ho ha fet amb els pressupostos", ha afegit.

Ara la reforma de la llei d'estabilitat podrà continuar endavant per no per la via de tramitació d'urgència. Just dimarts de la setmana passada el Congrés va donar el tret de sortida al primer pas per a aquesta reforma en el ple. Va coincidir amb el registre del PSOE d'una esmena idèntica en la comissió de justícia per poder fer drecera a aquesta reforma.

El PSOE demana la reconsideració de Pastor

El PSOE ha respost a la decisió del PP i Cs amb una simple nota de premsa. Cap diputat ha fet declaracions després de la decisió. Hi anuncien que el grup parlamentari socialista reclamarà la reconsideració de la decisió per part de la mesa del Congrés i reitera la determinació per complir la voluntat de la majoria del ple del Congrés. Ja no parlen de reprovar la presidenta del Congrés a través d'una proposició de llei, com plantejaven aquest matí fonts socialistes a 'El País', sinó que es limiten a una reconsideració. Consideren que l'acord del PP i Cs és arbitrari, inaudit, inacceptable i contrari a la legalitat, en concret a una resolució de la presidència del Congrés del 1986, quan governava Felipe González. Aquesta resolució, segons el seu punt de vista, estableix amb claredat la competència de la mesa de la comissió en l'admissió a tràmit de les esmenes a les iniciatives en procés. "Així ha sigut durant els 40 anys de parlamentarisme democràtic a Espanya, i així ha sigut sempre el criteri mantingut per la mesa del Congrés, fins que aquest matí l'han trencat el PP i Cs", assenyala.

El PSOE puntualitza també que tant el PP com Cs s'han negat a demanar informes als lletrats de la cambra, tal com havien demanat tant ells com el grup confederal d'Units Podem. A aquesta decisió "arbitrària" hi sumen la del 4 de setembre de la mesa mateix del Congrés en què es va negar la tramitació de la proposició de llei de reforma de la llei d'estabilitat per la via d'urgència, amb tramitació directa i en lectura única. Denuncien finalment que els membres de la mesa del Congrés del PP i Cs actuen "al servei dels interessos polítics dels seus partits i en clara vulneració amb les normes vigents. "El PP i Cs són minoria en el ple que representa la ciutadania espanyola al Congrés, però estan fent un ús espuri de la seva majoria a la mesa per bloquejar les decisions adoptades per la majoria dels diputats", afegeixen.