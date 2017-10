Els lletrats del Parlament afirmen al TSJC que van advertir Forcadell que podia estar incomplint els avisos del TC

El lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, i el secretari general del Parlament, Xavier Muro, han declarat aquest dimarts que en el ple del 6 i 7 de setembre van advertir la mesa que podia estar incomplint els avisos del Tribunal Constitucional (TC), quan va admetre a tràmit les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica. Tots dos també han explicat que els grups de l'oposició els van requerir contínuament i que la presidenta, Carme Forcadell, els va negar la paraula en diverses ocasions.

Bayona i Muro han declarat com a testimonis, sol·licitats per la fiscalia -per segon cop en el cas de Bayona- en la causa oberta pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra els membres sobiranistes de la mesa.

Segons han explicat fonts jurídiques a l'ACN, Bayona ha admès que aquells dies, i també en anteriors sessions, ell i els altres lletrats han treballat amb molta pressió, ja que els partits de l'oposició els han reclamat contínuament que fessin informes jurídics sobre certes tramitacions de la cambra. A més, ha indicat que ha viscut aquests episodis com d'una "absoluta excepcionalitat".



Per la seva banda, Xavier Muro també ha explicat que va advertir diverses vegades la mesa dels escrits del TC on avisaven que allò no es podia debatre ni votar. En alguna de les múltiples reunions, ha explicat, la presidenta Forcadell tampoc el va deixar intervenir tot i que ho havien sol·licitat diputats de l'oposició. De fet, ha admès trobar-se "entremig" de les dues bandes.



Muro, a més, era l'encarregat de signar el text de les polèmiques lleis al 'Butlletí Oficial del Parlament', però no ho va voler fer. No obstant això, el text es va publicar per ordre de la mesa.



Abans de Bayona també ha declarat com a testimoni demanat per la fiscalia la secretària dels serveis jurídics del Parlament, Elisabet Riambau, encarregada del sistema de notificacions de la cambra. Ha sigut preguntada sobretot sobre el funcionament del sistema de recepció dels avisos del TC als membres de la mesa.