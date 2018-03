El delicte de rebel·lió a Alemanya s'aplica en els casos en què hi ha violència

El delicte de rebel·lió pel qual Carles Puigdemont està processat pel Tribunal Suprem (TS) té en el codi penal alemany el seu equivalent en la tipificació d''Alta traïció contra la Federació'. El delicte està penat amb un mínim de 10 anys de presó, però només s'aplica en els casos amb què s'hagi actuat "amb violència o per mitjà de l'amenaça de violència", tal com s'explicita en el Codi Penal del país.

Aquest matí, Puigdemont ha estat detingut a Alemanya en compliment de l'euroordre dictada divendres pel jutge del TS, Pablo Llarena.

Segons la normativa alemanya, és susceptible de ser acusat per aquest delicte qui "perjudiqui l'existència de la República Federal Alemanya" o intenti "canviar l'ordre constitucional que es basa en la Constitució de la República Federal d'Alemanya". La pena està castigada amb un mínim de 10 anys de presó i, en casos menys greus, amb entre un any i 10 anys de presó. No obstant això, en tots els casos s'especifica la necessitat de fer servir la violència per poder ser acusat d'aquest delicte.

El Codi Penal també recull un tercer delicte, "Preparació d'una operació d'alta traïció", que no requereix de la violència per aplicar-se. Especifica que es pot imputar "qui prepara una determinada operació d'alta traïció", i està castigat amb una pena d'entre un i 10 anys de presó, i en casos menys greus d'entre 3 mesos i 5 anys.

El Suprem va retirar les euroordres a Bèlgica per les diferències processals

El passat 5 de desembre, el Suprem va retirar les euroordres de cerca i captura contra Puigdemont i els quatre consellers a Bèlgica. Segons fonts processals van explicar a l'ARA, la causa de fons perquè el jutge fes marxa enrere llavors van ser les diferències processals, ja que a Bèlgica no existeix el delicte de sedició i rebel·lió tal com es coneix a Espanya; el seu contingut és diferent. Només se'ls hauria extradit si Espanya els hagués jutjat pel sol delicte de malversació.

Divendres, Llarena va reactivar l'euroordre, quan Puigdemont es trobava a Finlàndia. Alemanya sí que tipifica el delicte de rebel·lió i, per tant, s'obre una porta per a l'extradició.