Els degans dels col·legis d'advocats de Barcelona i Madrid defensen l'acostament dels presos polítics

Els degans dels col·legis d'advocats de Barcelona i Madrid, Maria Eugènia Gay Rosell i José María Alonso Puig, són partidaris de l'acostament dels presos polítics a Catalunya. El trasllat milloraria el seu dret a la defensa, que actualment s'està posant en qüestió. Aquestes declaracions les han fet després de la reunió que han mantingut al col·legi madrileny.

Per al degà del Col·legi d'Advocats de Madrid, José María Alonso Puig, l'acostament "seria positiu" perquè ser a la presó és "una de les pitjors situacions" que pot viure una persona. Per a Maria Eugènia Gay, l'acostament dels presos a Barcelona, on resideixen els seus advocats, reforçaria un dret fonamental de la Constitució. La degana de l'ICAB també veu "un nou escenari esperançador" en la formació del govern de la Generalitat presidit per Quim Torra.

En un comunicat que han emès les dues institucions es diu que "en una situació com l'actual, tan necessitada d'impulsos cívics i institucionals que vagin en la línia de restar tensió i crispació, l'advocacia pot ajudar des de la seva força, no només en nombre, a fer aflorar i conquerir espais d'entesa i a arbitrar vies de sortida a processos de conflicte".

El document també afegeix que des de l'advocacia hi ha un compromís "amb la defensa dels principis i valors democràtics en els quals es fonamenta l'estat de dret": "Perquè som un element indispensable per a la concòrdia i la convivència ciutadana".

D'altra banda, el degà del Col·legi d'Advocats Madrid ha mostrat la seva disposició a mantenir una reunió conjunta amb Maria Eugènia Gay i amb la nova ministra de Justícia, Dolores Delgado, per abordar qüestions que consideren urgents com la llei del dret de defensa i el torn d'ofici.