Un dels detinguts per les protestes al Parlament: "No hem de tenir por"

Un dels sis detinguts aquest dimarts pels Mossos d'Esquadra per les protestes que hi va haver davant del Parlament de Catalunya el 30 de gener ha animat a "no tenir por" en un missatge difós a través de les xarxes socials en que relata tot l'episodi de la detenció, des que se l'avisa que la policia el busca fins que el deixen en llibertat. Es tracta del fill de l'exalcalde d'Arenys de Munt Carles Móra, Arnau Móra. En el seu text, el jove recorda que el seu pare està "perseguit per la justícia" per voler fer la primera consulta per la independència. També recorda el seu besavi, "un jove republicà que va estar tancat a la Model pel so fet de pensar lliurement" i la seva àvia, una "senyora forta i valenta" que "fins avui, no ha mostrat tenir por". Dos exemples per justificar que no vol que "la por" formi part dels seus "gens".

En la publicació, Móra també té un record per als independentistes empresonats a les diferents presons espanyols com Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva. Des de la seva cel·la, afirma, pensa en els alcaldes imputats, els músics empresonats i en una justícia que considera "arbitrària en aquest país". Relata la llarga espera fins que arriba l'advocat, amb l'arribada del qual nota "escalfor i esperança", perquè ja no està "sol". També que s'ha acollit al seu dret a no declarar, i a fer-ho davant d'un jutge. Móra, que ja està en llibertat, conclou la publicació apel·lant a la ciutadania a no "tenir por".