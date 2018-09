Ábalos defensa que la ministra de Sanitat té el suport del govern espanyol i del PSOE

Un dia després que saltés la polèmica sobre el màster, el ministre de Foment, Jose Luis Ábalos, ha assegurat que la ministra de Sanitat, Carmen Montón, té el suport tant del PSOE com del govern espanyol. "Tenim plena confiança en la trajectòria de la ministra", ha reivindicat Ábalos, que ha afegit que estan convençuts que va cursar el màster per "enriquir el seu coneixement". Per a Ábalos, Montón va fer-lo "amb la millor intenció, seguint les directrius que li deien des del curs". En aquest sentit, ha apuntat que "la seva obligació és aclarir els dubtes i així ho fa".

Tot i que aquest matí la Universidad Rey Juan Carlos ha reconegut que hi ha hagut canvis de notes en l'expedient de la ministra de Sanitat, el govern segueix tancant files al voltant de Montón. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha defensat la ministra de Sanitat, assegurant que té la seva "solidaritat". "Montón ha fet declaracions i ha donat explicacions: l'únic que puc dir és que té tota la meva solidaritat", ha insistit la ministra.

"No té res a amagar"

En la mateixa línia s'ha pronunciat la vice secretària general del PSOE, Adriana Lastra, que ha considerat que no és pertinent "dimitir per una cosa injusta". "Montón ha donat explicacions i les seguirà donant", ha reivindicat Lastra, que ha considerat que "no té res a amagar".

Tot i que també ha volgut expressar el seu suport a Montón, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha tingut un lapsus a l'hora de defensar-la. "Crec que ha estat molt ràpida a sortir a donar explicacions. Jo no les he pogut escoltar i, per tant, no puc fer comentaris. Sí que puc dir que des de la perspectiva de la seva tasca com a ministra ha sigut... està sent absolutament extraordinària", ha reivindicat Calviño, en un esmorzar informatiu.

Podem, a l'expectativa

Al seu torn, Podem ha assegurat que, si es confirma la informació, demanarà la seva dimissió. "No ens han convençut les explicacions de la ministra i tenim molts dubtes", ha afirmat la portaveu adjunta de Podem, Ione Belarra, que ha demanat la compareixença de Montón al Congrés. Aquest matí, el mateix PSOE ja ha registrat la compareixença de la ministra a la cambra baixa.

"Un màster presencial no es converteix de sobte en online", ha denunciat Belarra, que ha considerat que si es confirmés seria "altament decepcionant". En aquest sentit, ha reivindicat que a Espanya "no s'entén ni accepta aquestes pràctiques de falta de transparència".