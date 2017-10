La fiscalia s'oposa a l'alliberament de Sànchez i Cuixart perquè continuen "cridant a la mobilització social"

Els fiscals de l'Audiència Nacional Pedro Rubira i Miguel Ángel Carballo han demanat que es desestimin els recursos d'apel·lació dels presidents d'Òmnium Cultural i l'ACN, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, contra l'ordre d'empresonament provisional. Els dos fiscals mantenen que Cuixart i Sànchez continuen "cridant a la mobilització social per aconseguir de les autoritats catalanes la desconnexió forçosa de Catalunya". Per tant, com que la mesura cautelar es basa en la intenció d'evitar "la reiteració delictiva", demanen que es desestimin els recursos que pretenen alliberar-los.

La jutge d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, investiga els dos activistes catalans perquè assegura que hi ha indicis que van cometre un delicte de sedició promovent les protestes contra la macrooperació policial per impedir el referèndum que es va fer el 20 de setembre. Lamela considera que hi ha "risc de fuga" de Sànchez i Cuixart, també de destrucció, manipulació o alteració de proves -de fet, creu que ja ho han fet-, i de "reiteració delictiva", i per això en va ordenar l'empresonament provisional.

El fiscal Rubira, al seu informe sobre Cuixart, destaca que el president d'Òmnium va "provocar" les diverses concentracions de protesta contra l'operació policial a través de les xarxes socials. Cita diversos tuits en què convocava els ciutadans davant la seu del departament d'Economia, a la rambla de Catalunya de Barcelona, i un altre, de les 15.30 h, en què demanava que la gent no marxés. A més, diu que la protesta no va ser pacífica perquè es va impedir la feina a la comitiva judicial i se li va bloquejar la sortida.

El fiscal també destaca que Cuixart formava part del "comitè estratègic" d'un presumpte pla per a la independència que era en un document localitzat a casa de l'exsecretari general de la Vicepresidència i Economia, Josep Maria Jové. A més, assegura que el 25 de setembre Cuixart i el tinent d'alcalde de Badalona, José Téllez, "van sostreure" de dins d'un cotxe de la Guàrdia Urbana de Barcelona 25 cartells en suport del referèndum que els policies locals havien confiscat.

Els fiscals ignoren o menystenen les declaracions que van fer Sànchez i Cuixart en què demanaven als manifestants que marxessin a casa, mentre eren increpats pels concentrats. Cuixart va dirigir-se així als concentrats: "Us demanem que, en la mesura que sigui possible, de manera tranquil·la, avui dissolguem aquesta convocatòria". El president d'Òmnium va convocar els manifestants l'endemà a l'Arc de Triomf i els va demanar que aleshores sí portessin "tendes de campanya", com es pot veure en aquest vídeo.

Sánchez també va agafar el megàfon per instar tothom a abandonar la concentració a mitjanit i els va demanar que no ho consideressin "un pas enrere" per al sobiranisme, davant les crítiques que van començar a rebre per part d'alguns manifestants. Bona part de la gent ja havia marxat abans de les 00.00 h, però unes 500 persones van acabar sent desallotjades pels antiavalots dels Mossos.

El fiscal Carballo afirma que, quan Sànchez i Cuixart van pujar damunt del cotxe de la Guàrdia Civil a mitjanit, Cuixart va desconvocar la protesta i va convocar els manifestants l'endemà, però quan els concentrats li van respondre que no marxarien "els investigats no van contradir aquesta manifestació sinó que van somriure i van cantar juntament amb la multitud «Votarem» i altres expressions".

Pel que fa a Sànchez, el fiscal Carballo diu que també va fer una crida per protegir les institucions catalanes "mitjançant mobilitzacions ciutadanes massives" davant d'on es feien els escorcolls. Diu que la crida no era per fer cap concentració pacífica -la defineix com a "tumult hostil", sinó per "impedir" que els membres de la comitiva judicial "poguessin dur a terme les seves funcions" i, alhora, impedir "el normal funcionament d'una societat democràtica que propugna com a valor suprem l'estat de dret".

El fiscal insisteix que Sànchez i l'ANC "van omplir les xarxes socials de missatges contra l'assalt a les institucions pròpies'" cridant a la mobilització i cita diversos tuits de l'entitat i el seu president. Afegeix que, a la rambla de Catalunya, "es va dirigir a la multitud" perquè tallés altres carrers, fet que segons el fiscal denota que era "inductor de les mobilitzacions". També diu que "la massa dirigida per Jordi Sànchez" va impedir que els detinguts poguessin ser a l'escorcoll. Sànchez, segons el fiscal "no només va convocar la concentració sinó que va fomentar que es mantingués i augmentés tot i la gravíssima alteració de l'ordre i coacció als membres de la comissió judicial".

El fiscal Carballo afegeix que "en cap moment, tot i la gravetat dels fets" consta que l'investigat, abans de mitjanit, "dissolgués o intentés dissoldre la multitud". També considera "un sarcasme" dir que els voluntaris de l'ANC van protegir els vehicles de la Guàrdia Civil perquè els va haver de retirar una grua amb desperfectes per valor de més de 130.000 euros.