La desqualificació i l’insult s’enquisten al Congrés

La política de confrontació i l’insult s’ha aguditzat i enquistat al Congrés en l’últim any després de la moció de censura. El PP i Cs fan servir sistemàticament el terme pejoratiu colpistes quan es dirigeixen als bancs d’ERC i el PDECat, mentre que els republicans han optat per titllar de feixistes les files conservadores mentre no retirin les seves paraules. Unes acusacions que per als experts en comunicació política no fan més que banalitzar el llenguatge a la cambra baixa a la recerca del “titular fàcil”.

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, no ha expulsat encara ningú per fer servir aquests insults -com sí que va fer amb Gabriel Rufián per anomenar “hooligan” i “mentider” el ministre Josep Borrell-, però des del 21 de novembre que té donada l’ordre a les taquígrafes del Congrés perquè les posin en cometes al Diari de Sessions i remarquin al peu de pàgina que la voluntat de la presidència és retirar-les. Una decisió que en el seu moment va aixecar polseguera dins de les files populars, però que ara el partit vol utilitzar en benefici propi.

El PP, tot i insistir que cal mantenir la paraula colpista -com també traïdor, el nou terme que fa servir Casado per referir-se a Sánchez-, té intenció de demanar a la presidència del Congrés aquest gener que retiri del Diari de Sessions l’acusació sistemàtica de corrupte que rep d’altres grups. Així ho va anunciar la portaveu dels populars, Dolors Montserrat, en declaracions a Europa Press. “Al PP molts cops se’ns ha insultat i dit corruptes, i jo no conec cap dels 134 diputats del PP que sigui corrupte”, va recalcar.

Les limitacions del TC

El partit de Casado té, en part, el suport d’una nova doctrina del Tribunal Constitucional (TC) que suposarà un abans i un després en el funcionament de les comissions d’investigació parlamentàries. L’alt tribunal va resoldre abans d’acabar l’any que una cambra no pot responsabilitzar ningú en concret d’una acció il·lícita, ja que ho han de fer els tribunals. D’aquesta manera la comissió d’investigació del Congrés no podrà acusar el PP de finançament irregular.

Però per molt que es vetin paraules al Diari de Sessions, no hi ha cap límit real a l’hemicicle. Per a l’expert en comunicació Carles Pont, la confrontació actual al Congrés de Diputats és resultat de la “polarització” dels últims anys i de la influència del procés sobiranista. En declaracions a l’ARA, Pont diu que una raó d’aquesta conducta dels partits polítics és que “són presoners de la immediatesa i del desig d’aconseguir un titular”. “I aquesta política ens porta a l’insult”, afegeix. Les conseqüències? Pont sosté que estem davant “la degradació màxima de la política”.