Girauta i Mejías abandonen Cs pel suport a la pròrroga de l'estat d'alarma

L'exportaveu de Cs al Congrés Juan Carlos Girauta ha anunciat aquest dimarts a la nit que abandona el partit després de l'acord que l'equip d'Inés Arrimadas i el govern espanyol han tancat per assegurar el vot dels taronges a la pròrroga de l'estat d'alarma. "No vam treballar tant per construir una frontissa. Acabo de comunicar formalment la meva baixa com a afiliat de Cs", ha anunciat ell mateix a Twitter. Girauta, que va ser cap de llista per Barcelona a les eleccions espanyoles de 2015 i 2016 i número u per Toledo a les dues del 2019, ja havia advertit que l'oposició al Congrés havia de triar entre "cedir al xantatge" del govern espanyol o bé "començar a donar-li el que es mereix", i que tindria "molt en compte el que fes cadascú".

No trabajamos tanto para construir una bisagra.



Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) May 5, 2020

Girauta va anunciar el novembre del 2019 la seva retirada de la política després de la marxa d'Albert Rivera de la presidència del partit arran de la patacada electoral en els últims comicis generals, en els quals els espanyolistes van perdre més de 2,5 milions de vots i 47 escons. "No vull estar sense l'Albert aquí. Digueu-me romàntic, però no", va exposar aleshores el que va ser portaveu parlamentari. "Jo no vull ser-hi després d'aquesta escena", va justificar.

Qui també ha sol·licitat la seva baixa com a militant de Cs és l'exportaveu del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías. "La decisió adoptada ahir em resulta impossible de compartir, després d'aquests mesos tan difícils i d'una gestió de conseqüències tan devastadores per a tots els espanyols, i he decidit no mantenir la meva militància al partit", ha assenyalat al seu compte de Twitter qui va ser diputada al Congrés en l'última legislatura.

He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos.



La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido. — Carina Mejías (@CarinaMejias) May 6, 2020

Mejías ja havia dit després de l'acord entre el PSOE i Ciutadans que "Sánchez no era de fiar", posant de manifest, doncs, la seva disconformitat amb el posicionament adoptat pel que ha estat fins ara el seu partit, després d'iniciar la seva trajectòria política al PP.

Després de l'anunci de Girauta, el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, que va disputar la presidència de la formació a Inés Arrimadas, ha defensat l'acord assolit amb el govern espanyol i ha retret a Girauta la seva crítica a la voluntat dels taronges de ser partit frontissa.

"Les frontisses ens permeten obrir i tancar les portes per on entren i surten les necessitats dels ciutadans. No es veuen gaire, no semblen importants, però són tremendament útils. Amb tota l'estima que et tinc, era el que calia fer. 30.000 morts són suficients", ha indicat en un missatge a Twitter.

Las bisagras nos permiten abrir y cerrar las puertas por donde entran y salen las necesidades de los ciudadanos. No se ven mucho, no parecen importantes, pero son tremendamente útiles. Con todo el aprecio que te tengo, era lo que había que hacer. 30.000 muertos son suficientes https://t.co/OluNNT53iV — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) May 5, 2020

En declaracions a RTVE, el diputat i el vicesecretari adjunt José María Espejo-Saavedra s'ha limitat a traslladar el seu "respecte" per la decisió de Girauta abans d'opinar que ha estat "un gran referent" per al partit. "No em veig frontissa. Veig Ciutadans com un partit útil per ajudar a aconseguir que els espanyols surtin d'una situació tan greu com la que vivim", ha dit per defensar que en l'actual situació el millor és arribar a "grans acords" i "grans consensos".

Enmig de les crítiques de la dreta i l'extrema dreta a la decisió de Ciutadans, Vox va felicitar Girauta per la seva marxa. El portaveu adjunt de Vox al Congrés, Ignacio Garriga, ho va reflectir en un tuit al seu compte de Twitter.