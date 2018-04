L'exdirectora de l'escola dels Mossos, destituïda fa una setmana, nega haver transportat urnes l'1-O

L'exdirectora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), l'escola de Policia de Catalunya, Annabel Marcos, que va ser destituïda fa una setmana, ha negat haver transportat urnes l'1-O. El govern espanyol, en aplicació de l'article 155, va cessar-la després que el digital 'El Español' publiqués que Marcos havia transportat urnes de l'1-O en un cotxe. Però Marcos ha explicat aquest dilluns que es va assabentar de la seva destitució per la premsa i ha retret al ministeri de l'Interior que li justifiqués després, només amb l'únic argument de "falta de confiança". L'exdirectora de l'ISPC ha negat la informació del digital però s'ha reservat donar més explicacions perquè està "convençuda" que se li obrirà un procediment i ja es defensarà en una instància judicial.

Marcos ha assegurat que se sent "víctima del 155", "trista per no haver pogut seguir l'encàrrec que li va fer el conseller Forn", però també "tranquil·la i recolzada". El govern espanyol va donar per bona la informació d''El Español' i va anunciar la "immediata destitució" de Marcos per haver "traslladat, amagades al seu cotxe, urnes per als centres de votació" del referèndum. El BOE i el DOGC faran oficial aquest dimarts el seu cessament, una decisió que va acordar el Consell de Ministres del passat divendres però que es va donar a conèixer a la premsa abans. "Ara les explicacions vindran per via judicial, on suposo que em diran el perquè. En cap moment s'ha valorat si la notícia és certa o no és certa", ha afirmat Marcos.

La directora cessada de l'ISPC també estudiarà si emprèn accions legals contra el digital que va publicar la informació. De moment s'ha limitat a apuntar "que la notícia no és certa" però no ha volgut entrar a valorar la informació. Marcos ha criticat, com a advocada, que una acta dels Mossos d'Esquadra, "privada", acabi publicada en un mitjà. Segons la informació que va desencadenar en la seva destitució, la fins fa una setmana directora de l'ISPC va utilitzar un vehicle a nom d'una tercera persona per transportar les urnes de l'1-O. Es va publicar que els Mossos són els que van confirmar que era Marcos qui conduïa el cotxe i transportava almenys una urna.

Detectada en un col·legi d'Alcanar

El digital va relatar que, segons les comunicacions policials per ràdio aportades a la causa de l'1-O del Tribunal Suprem, una patrulla dels Mossos que era en un centre de votació d'Alcanar va anunciar a la central: "Del col·legi ha sortit una senyora amb una urna i se l'ha emportat a un vehicle". "No han pogut intervenir-la perquè ho ha impedit la massa", es va afegir, segons la informació que es va difondre. La patrulla desconeixia qui era la persona que s'havia detectat, que no va ser identificada al centre de votació pels agents, malgrat que posteriorment la policia catalana va veure que es tractava de Marcos. 'El Español' també va assenyalar que la Guàrdia Civil va exposar en un informe que Marcos havia recollit urnes quan va tancar el col·legi.

Els últims dos anys, després de ser nomenada pel Govern, Annabel Marcos ocupava el càrrec de directora de l'ISPC, l'escola on es formen els nous membres dels Mossos, però també de les policies locals, els bombers i els altres cossos d'emergències. Des del gener del 2011 i fins al setembre del 2015 havia sigut diputada al Parlament per CiU.