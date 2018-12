Els nou dirigents presos demanen "serenor i fermesa" en una carta conjunta

En una carta conjunta aquest dissabte a 'Vilaweb' i 'El Punt Avui', els nou dirigents independentistes empresonats –Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Turull- fan una crida a la serenor i la fermesa. "De la mateixa manera que podem entendre la necessitat d’esbravar la impotència també hem de dir clarament que això, lluny d’afavorir la nostra causa, la perjudicaria, igual que també perjudicaria els objectius polítics del país que volem i pels quals estem aquí empresonats pendents d’un judici polític", escriuen.

Asseguren també que afronten el judici al Tribunal Suprem amb "plena consciència i responsabilitat" i que quan declarin mantindran "el cap ben alt". "No renunciarem, no capitularem, no ens rendirem", afirmen. A l'article, els presos argumenten que ser a les portes del judici de l'1-O "vol la màxima fermesa" per part seva i també "tota la serenor".

"I també la vol de vosaltres, de tots els qui esteu al nostre costat, dels qui ens veniu a veure de fora la presó estant, dels qui ens escriviu, dels qui us manifesteu, dels qui assistiu a sopars grocs, dels qui ens teniu, en definitiva, presents i heu fet des del primer dia de la nostra injusta situació la vostra causa i també la vostra lluita", apunten en ple debat sobre la reunió del consell de ministres divendres vinent a Barcelona i sobre les mobilitzacions de protesta.

Els nous dirigents presos diuen que comprenen "la impotència que provoca tanta injustícia" a una part de la ciutadania i que algunes veus defensin obrir les presons. "Però de la mateixa manera que podem entendre la necessitat d’esbravar la impotència també hem de dir clarament que això, lluny d’afavorir la nostra causa, la perjudicaria, igual que també perjudicaria els objectius polítics del país que volem i pels quals estem aquí empresonats pendents d’un judici polític", alerten.

En aquest context, Bassa, Cuixart, Forcadell, Forn, Junqueras, Romeva, Rull, Sànchez i Turull avisen també que "la repressió busca desestabilitzar i dividir" el sobiranisme: "No hem de permetre, la riquesa del sobiranisme és la seva pluralitat i aquí rau també la seva força". I per aquest motiu apel·len a la "unitat estratègica granítica", respectuosa i generosa, detallen, com a eina per "superar els embats de l’estat espanyol".

Els nou dirigents afirmen també que afronten el judici "amb plena consciència i responsabilitat" i es reivindiquen innocents. "I és aquesta plena convicció d’innocència la font de la nostra serenor i de la nostra ambició de situar el judici com una gran oportunitat per denunciar les arbitrarietats i la vulneració dels drets civils i llibertats ciutadanes", apunten.

A les portes del judici, asseguren també que parlaran "clar" davant dels magistrats. "Despullarem el llast de mentides i oprobi que acompanya el nostre captiveri i la volguda inconsistència de les acusacions que se’ns formulen, construïdes sobre els fonaments de la venjança i l’escarment en aquesta causa contra el sobiranisme en el seu conjunt, de la qual nosaltres som la part més visible", argumenten.

"Ens podran condemnar, perquè tenen la força; [...] el que mai no podran demostrar és que la seva condemna sigui justa i estigui suportada per fets i proves", afirmen al denunciar una causa política i que les acusacions "no s’aguanten de cap de les maneres".

Per tot plegat afronten el judici com una "oportunitat" per al sobiranisme i la defensa "dels drets civils i polítics" i hi veuen un "mirall" per als poders de l'Estat, "en particular el judicial". "Potser ells podran suportar el que vegin, a fi de comptes ja hi estan acostumats, però el que tot el món descobrirà és la fallida de la democràcia a Espanya, la justícia de les nostres reivindicacions i la legitimitat de les nostres ambicions polítiques", conclouen els dirigents presos, de manera preventiva als centres de Mas d’Enric, Puig de les Basses i Lledoners.