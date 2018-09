Torra crida a resistir davant "la violència i la por" per "fer efectiva" la República

El president de la Generalitat, Quim Torra, en el missatge institucional de la Diada, ha cridat a "resistir" davant les "injustícies, les amenaces, la violència i la por" per "fer efectiva la República". De cara a la jornada de demà, el cap de l'executiu català ha animat a la mobilització "pacífica" pels drets civils, socials i nacionals i a actuar sempre en el marc del "diàleg, la pau i la paraula". "No les abandonarem mai. Potser algú ho voldria i mira de provocar-ho. No ho aconseguirà. La paraula i el vot són les nostres úniques eines", ha afirmat, demanant no caure en provocacions.

El president, en el tradicional missatge abans de la Diada Nacional, ha fet referència a la reunió al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat el juliol del 1713, en plena Guerra de Successió. Ha remarcat que en aquell moment van ser els "representants del poble" –i no cap rei– els que van decidir "resistir" en lloc de rendir-se davant els borbons. I davant de la Diada de demà i les dates assenyalades que venen aquesta tardor ha afirmat: "Com fa 300 anys, som en una nova cruïlla històrica per al nostre país. Ens cal decidir si davant de les injustícies, les amenaces, la por, la violència, les presons i l'exili ens conformem o resistim i avancem".

Així, el president ha destacat la "decisió" d'ara fa 300 anys: "La sort de Catalunya estava decidida [...]. La decisió no l'havia pres cap rei, sinó els representants dels catalans", ha afirmat Torra. Per a Torra, doncs, aquest episodi històric va ser "un dels actes de sobirania plena més importants [de Catalunya]" i ha assegurat que "el seu exemple perdura en la nostra memòria". "Calia prendre una decisió vital. Calia decidir entre la submissió o la resistència a Felip V", ha assegurat.

Seguint aquest exemple, el cap de l'executiu català ha assegurat que el seu Govern està "compromès" a "fer efectiva la República". "Ho farem per tots els presos polítics i exiliats i per tots aquells que són perseguits per defensar la llibertat de Catalunya i per haver donat la paraula al poble en el referèndum d’autodeterminació del primer d’octubre. Aquest és un poble que se sent i es vol lliure. Que ha decidit ser sobirà del seu destí", ha conclòs.