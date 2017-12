Bassa i Borràs surten de la presó d'Alcalá Meco

Ja no hi ha preses polítiques a Madrid. Les conselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs han sortit aquest dilluns a les 15.50 h de la presó de dones d'Alcalá Meco després d'exactament 32 dies entre reixes. La seva posada en llibertat ha sigut ràpida: poc més d'una hora després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena acceptés els 100.000 euros de fiança.

Les dues conselleres han viscut lluny de les certes comoditats que té Estremera en ser una presó nova. La presó de dones d'Alcalá Meco data de 1981 i és un dels centres penitenciaris més antics de la Comunitat de Madrid. A diferència de Madrid 1, la presó d'homes que té al costat, no ha sigut reformada, i Borràs i Bassa havien traslladat als seus familiars el fred que hi passaven tothora.

Borràs s'hi va fer un esquinç al peu practicant esport i per això la consellera de Governació -que no es torna a presentar el 21-D- va comparèixer al Suprem amb crosses. Recentment Bassa i Borràs s'havien apuntat a un curs de ceràmica per poder matar les hores.

Les han rebut les seves famílies i una àmplia comitiva de representants d'ERC i del PDECat. Entre ells, els portaveus al Congrés dels dos partits, Joan Tardà i Carles Campuzano, així com la secretària primera del Parlament, Anna Simó, i el dirigent del PDECat David Bonvehí. Des de Madrid ha arribat un autobús dels republicans amb una desena de persones. S'hi ha sumat l'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí, poble natal de la consellera de Treball.

Un ampli somriure als familiars

Les dues conselleres han sortit en una furgoneta de color gris plata. Just passar el control, un responsable de seguretat ha obert la porta i s'ha pogut veure com les dues polítiques rebien amb un ampli somriure els seus familiars. Hi han pujat els dos fills de Dolors Bassa, així com la mare de Meritxell Borràs. Elles dues seien de costat al fons de la furgoneta.

Cap de les dues ha fet declaracions. Borràs té previst tornar a casa. No es presenta el 21-D. A Bassa, en canvi, sí que la veurem en campanya per ERC.

A Alcalá Meco també hi va passar una nit la presidenta del Parlament i número quatre per Esquerra a les eleccions autonòmiques, Carme Forcadell, el 9 de novembre. En va sortir l'endemà després de dipositar una fiança de 150.000 euros, aquest cop amb un cotxe petit i discret i també sense fer declaracions.