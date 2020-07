En estrena la ‘nova normalitat’ de la festa de la democràcia

El tòpic diu que avui Galícia i Euskadi viuran la seva festa de la democràcia. Aquesta vegada amb normes noves. Seran les primeres eleccions a l’Estat amb el coronavirus i això ha obligat a impulsar canvis substancials, tant en la campanya com en les votacions. Seran uns comicis rellevants des de l’òptica catalana. La jornada d’aquest diumenge, en què no podran votar els contagiats, servirà de guia per saber com s’haurà de votar aquí en pocs mesos.

Mítings despoblats

El virus reformula els actes electorals i elimina la propaganda

Abans que avui es voti, la campanya ja ha sigut un bon indicador de com ha canviat tot. S’ha acabat competir per quin partit porta més gent a la plaça del poble. Els actes electorals són d’aforament limitat. Quan comença el míting, no hi ha abraçades, ni encaixades de mans i, per no haver-hi, no hi ha ni propaganda per repartir: cal evitar el contacte amb les mans. El periodista de RAC1 Adrià Santasusagna, que segueix la campanya, adverteix, però, que hi ha molta mesura “de cara a la galeria”. “Quan no enfoca la càmera, la gent s’abraça, es toca i parla sense mascareta”, relata. S’ha trobat de tot, com mítings en què es feia un estricte control de temperatura per entrar-hi i la resta es controlava més aviat poc. El que sí que ha detectat és menys presència de periodistes. El responsable de comunicació de l’executiva del BNG, Xavier Campos, exposa que el virus “ha reforçat” la presència dels partits a les xarxes. Ells han començat a fer “mítings virtuals” i connexions de la candidata en què s’exposa a les preguntes dels internautes. Es pot seguir, per tant, sense sortir de casa.

Col·legis electorals

Nous protocols per evitar contagis als punts de votació

On sens dubte tot serà diferent és als col·legis electorals. Tant el govern basc com el gallec han fet protocols introduint noves normes per intentar garantir la seguretat sanitària. Amb petites variacions, la filosofia es resumeix en fer obligatori anar amb mascareta als punts de votació, posar-se gel hidroalcohòlic a l’entrar i estar tan poca estona com sigui possible dins del col·legi. Es recomana portar el vot preparat de casa i les cabines de votació no tindran cortines. A Galícia, on fins i tot s’ha fet a Marín (Pontevedra) un assaig general de com ha de funcionar un col·legi, s’han acabat les fotos amb el fill o el net introduint el vot a l’urna. S’haurà d’entrar al col·legi sol i el DNI s’haurà de deixar en una safata per evitar el contacte. A Euskadi, l’elector no podrà anar al lavabo i s’haurà de treure un moment la mascareta, just abans de votar, per confirmar la seva identitat. Per evitar cues s’ha reforçat el vot per correu. S’ha pogut sol·licitar per internet i s’han apurat els terminis per emetre’ls fins al dia 10.

Un protagonista nou

La Junta Electoral Central guanya notorietat

A Catalunya les juntes electorals, ja sigui la central o les provincials, ja fa temps que són famoses en campanya. D’elles són les resolucions que han marcat si els presos polítics han pogut participar o no en determinats actes. A Galícia i Euskadi han guanyat ara protagonisme perquè alguns partits li han preguntat si era segur votar en determinades zones on hi ha rebrots. Fins ara, la Junta Electoral ha coincidit sempre amb el criteri tant del govern basc com del govern gallec. El missatge és que hi ha “garanties” per votar a tot arreu. Avui es podrà comprovar.