Queixes creuades de JxCat i el PSC a Torrent per l'enganxada al ple entre Torra i Iceta

L'enganxada entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el cap de files del PSC, Miquel Iceta, en la sessió de control de dimecres porta cua. Ambdós grups s'han queixat al president del Parlament, Roger Torrent, acusant l'altre de mantenir una actitud de falta de respecte i demanant que prengui les mesures adients.

Ahir dimecres JxCat va elevar una queixa formal a Torrent, avançada per Efe, per l'actitud d'Iceta, que va etzibar les següents paraules al president després que no li respongués una pregunta sobre el retorn de la paga extra dels funcionaris i el remetés a la ministra del PSOE Meritxell Batet: "Per desgràcia, l'Estatut no permet que posem de president algú que no sigui membre del Parlament, perquè si no immediatament li diria que cedís el seu càrrec a la ministra Batet, perquè tots hi sortiríem guanyant. Seria molt millor que vostè (...) Ara entenc per què no ens ha volgut respondre abans. Perquè no en sap".

Tanmateix, també s'ha queixat el PSC al president del Parlament, Roger Torrent, per la resposta que va tenir el president de la Generalitat que, a parer seu, és contrària a la bona conducta que marca el reglament del Parlament. Torra va dir: "Avui tenien l'oportunitat d'humanitzar-se (...). Avui vostè ha fet un exercici de cinisme realment espectacular. Ha sortit ja de l'hemicicle i segurament en aquests moments ja està gotejant per l'escala noble el cinisme que vostè porta". En l'escrit dels socialistes, enviat als mitjans de comunicació, es demana a Torrent que no es "normalitzin" les consideracions d'"amoral" o "se'l deshumanitzi". "L'ús d'aquest llenguatge és intolerable", afirma el text signat per la portaveu del PSC, Eva Granados.