Les entitats criden a la mobilització aquesta tardor per denunciar el "judici de la vergonya"

Les entitats sobiranistes han cridat aquest dijous a la mobilització de cara a la tardor, coincidint amb l'inici del judici pels fets de l'1-O. Aquest ha sigut el missatge que han llançat en un acte a la plaça de la Vila de Gràcia amb motiu dels 10 mesos d'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha demanat que l'11-S s'ompli Barcelona per "demostrar al món que hi som i que hi serem", però també quan comenci el "judici de la vergonya" contra els presos i exiliats. "Serà un judici on els presos aniran a acusar el govern espanyol de vulnerar els drets i llibertats", ha dit.

L'acte, durant el qual s'ha fet un gran mosaic d'un llaç groc, ha arrencat amb crits de "Llibertat presos polítics". Sicus Carbonell, membre del grup musical Sabor de Gràcia, Joan Carles Llibre, president dels castellers de la Vila de Gràcia, i Agnès Garreta, vicepresidenta de la colla, han llegit el manifest amb motiu dels 10 mesos d'empresonament dels Jordis, que ha recordat el "lamentable comptador de la vergonya": "Els expresidents de l'ANC i Òmnium fa 304 nits que dormen entre reixes per les seves idees polítiques, per defensar el dret a l'autodeterminació de Catalunya i exigir el dret a la reunió i la manifestació", diu el text.

Així mateix, denuncia que els presos i exiliats estan tancats o perseguits per "tirar endavant el mandat democràtic del poble de Catalunya" i reclama al govern espanyol que demani a la fiscalia la retirada de tots els càrrecs contra els presos polítics i exiliats, una petició que ha estat recurrent al llarg de l'acte. "No vivim en un estat just!", conclou el text.

David Minoves, membre del secretariat de l'ANC, ha iniciat la seva intervenció denunciant els 10 mesos que els Jordis porten a la presó per uns delictes "inexistents" i "fabulats". Tots els presos i exiliats, ha dit, formen part d'una "causa general" contra l'independentisme que els utilitza com a "ostatges" per demostrar el que pot passar als independentistes si continuen perseguint el seu objectiu polític. "No hi ha possibilitat de diàleg sense llibertat", ha dit en un missatge adreçat al govern espanyol, i també ha reclamat que la Diada d'aquest any sigui un "gran clam" per la llibertat dels presos i exiliats.

Amb motiu dels deu mesos d'empresonament dels Jordis, també s'han fet concentracions en diversos punts del territori, com Mataró, Canet de Mar, Valls, el Vendrell, l’Escala, Puigcerdà o Roses.