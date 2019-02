Les entitats sobiranistes situen en el 16 de març la mobilització a Madrid contra el judici de l'1-O

Les entitats sobiranistes treballen amb la data del 16 de març per celebrar una manifestació a Madrid com a mostra de rebuig al judici de l'1 d'Octubre. Segons ha pogut saber l'ARA per diverses fonts, aquest és el dia que s'ha acordat per mobilitzar-se a la capital espanyola, juntament amb altres associacions madrilenyes partidàries del dret a decidir i que rebutgen la situació dels encausats en presó preventiva. En principi, dijous al matí hi haurà una roda de premsa en què es donaran a conèixer més detalls d'aquesta convocatòria, així com de les altres mobilitzacions que es preveuen els pròxims dies. Especialment, el dia d'arrencada del judici, el 12 de febrer.

Coincidint amb la celebració de les qüestions prèvies al Tribunal Suprem, els partits independentistes catalans, l'ANC i Òmnium seran a les portes de la seu judicial per acompanyar el primer dia de vista. Es preveu una comitiva força important per donar el tret de sortida al judici. Paral·lelament, el mateix dimarts tindran lloc les concentracions que l'entitat presidida per Elisenda Paluzie impulsa en diverses ciutats europees, entre els quals Brussel·les, Ginebra, Londres i París.

A més, el dia 12 també es promouran actes i mobilitzacions a les capitals de vegueria catalanes. Les fonts consultades apunten que tot plegat està pendent de concretar-se, perquè el Tribunal Suprem encara té sobre la taula els escrits d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart en els quals reclamaven més temps per preparar la defensa abans no comenci el judici.

Més enllà de les accions conjuntes, cada entitat impulsa pel seu compte també diverses iniciatives. L'entitat de Jordi Cuixart ja va avançar fa unes setmanes la seva campanya, 'Judici a la democràcia', que constarà de "judicis populars", mobilitzacions al carrer, parades informatives, una gran campanya de comunicació i accions de suport als familiars dels presos polítics i la resta d'encausats en la causa contra el referèndum.