Les entitats sobiranistes convoquen una gran manifestació el 14-J per reclamar la llibertat dels presos polítics

L'ANC, Òmnium i l'ACDC (Associació Catalana de Drets Civils) han anunciat avui una manifestació per demà a les set de la tarda a Sant Joan de Vilatorrada per anar davant de la presó de Lledoners, on seran traslladats l'exvicepresident Oriol Junqueras, l'exconseller Raül Romeva, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el diputat Jordi Sànchez. Una acció que es repetiria a Figueres si l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa són traslladades demà al centre penitenciari del Puig de les Basses.

Aquestes manifestacions seran el preludi de la gran manifestació que es farà dissabte 14 de juliol a Barcelona per reclamar l'alliberament dels presos polítics després que tots ells siguin traslladats en els pròxims dies a centres penitenciaris catalans. Les tres entitats confien a aplegar milers de persones en una concentració que coincidirà amb la històrica manifestació del 10 de juliol del 2010 contra la sentència de l'Estatut, punt d'inflexió del Procés.

Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, ha afirmat que "l'acostament no és un gest polític, sinó que es tracta de complir la llei, no és cap concessió". "Exigim que siguin a casa i que els exiliats també puguin tornar després de mesos de vergonya", ha deixat clar. Josep Cruanyes, vicepresident de l'ANC, ha denunciat "la justícia venjativa per donar-nos només dos dies per aconseguir els dos milions de fiança que ens han imposat", però ha remarcat que "tenim una societat generosa que ha respost com ha fet sempre". Alba Puig, portaveu de l'Associació Catalana de Drets Civils (ACDC), ha volgut agrair la caixa de solidaritat de l'ANC i Òmnium per pagar la fiança dels presos i ha demanat la col·laboració de la gent perquè el trasllat es pugui fer sense problemes.