Les entitats tornen a portar els empresonaments al carrer

Barcelona es converteix, un cop més, en l’epicentre de la reivindicació contra l’empresonament i l’exili dels líders independentistes. Així, quan ja fa més d’una setmana des que els primers presos polítics van ser traslladats a centres penitenciaris de Catalunya, la capital catalana acull aquest dissabte l’enèsima marxa contra la repressió de l’estat espanyol. Sota el lema “Ni presó ni exili, us volem a casa”, les entitats sobiranistes Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, juntament amb l’Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC), convoquen avui la ciutadania a les set del vespre a la cruïlla dels carrers Tarragona i Diputació, des d’on s’iniciarà una marxa que finalitzarà a la presó Model, “símbol de la repressió contra els presos polítics”. Serà davant l’històric centre penitenciari on es faran els respectius parlaments a càrrec dels representants de les associacions civils.

“Els presos no són moneda de canvi de res”, va recordar dijous Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium, davant de la presó de Lledoners -on actualment estan interns tots els presos homes-. De la mateixa manera, Mauri va asseverar que “no hi ha pacte possible amb aquell qui reprimeix”, i va emplaçar la fiscalia a “retirar tots els càrrecs immediatament”. Una exigència que avui pretén ser el leitmotiv de la marxa. “L’únic gest que val és l’alliberament de tots els presos i el retorn dels exiliats”, va indicar Mauri. En aquesta línia, les entitats desitgen una mobilització massiva per continuar evidenciant que l’acostament no és cap privilegi, sinó, en paraules de Mauri, “allò a què tenen dret els presos polítics”.

Una esperança, la d’una marxa multitudinària, a què també s’ha sumat la germana de l’expresident de la Generalitat, Anna Puigdemont. “Com més massiva sigui la manifestació, potser des d’Alemanya veuran amb uns altres ulls el que reclamem”, va expressar en relació a l’anunci dels tribunals de Schleswig-Holstein d’extradir Carles Puigdemont per malversació.

La prèvia de l’Onze de Setembre

Més enllà de les rebudes a les presons de Lledoners i Puig de les Basses, l’última concentració multitudinària en record dels presos va tenir lloc el 15 d’abril, coincidint amb els sis mesos d’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a Soto del Real. Tots dos, com la resta de presos, són ja des de fa dies en presons catalanes. Més a prop de casa, però no a casa, com remarca cada dia l’independentisme.

Per facilitar l’arribada a Barcelona des de tots els punts del país, els organitzadors de la manifestació han habilitat diversos autobusos. Amposta, Puigcerdà, Igualada, Lleida, Manresa, Olot, Tarragona i Vic són algunes de les capitals de comarca des d’on podrà utilitzar-se el servei de transport facilitat per l’ANC i Òmnium. Així mateix, des de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), alerten que pot haver-hi afectacions al servei d’autobusos de la ciutat.

El d’aquest dissabte serà l’últim gran acte massiu de protesta abans de la Diada de l’Onze de Setembre, que, aquest any, preveu omplir l’avinguda Diagonal de Barcelona. Aquesta setmana la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, va instar “tots els que van sortir a votar l’1-O” a acompanyar-los durant la protesta. “La societat organitzada ha empès per arribar fins aquí, conjurem-nos col·lectivament per acabar la feina”, va reclamar. La primera prova, doncs, serà aquesta tarda a Barcelona.