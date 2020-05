ERC votarà no a la pròrroga de l'estat d'alarma

ERC ja ha pres una decisió sobre què votarà dimecres en el debat de la pròrroga de l'estat d'alarma i serà que no. Així ho ha decidit la seva executiva en una reunió aquest dilluns a la tarda. "L'estat d'alarma no és el mecanisme adequat", han exposat a través d'un comunicat.

Abans de la reunió, la secretària general del partit, Marta Rovira, ja havia començat a ensenyar les cartes. En una entrevista a Ràdio 4 ha admès que, tot i que encara no estava decidit, ella opinava que s'havia "d'aturar". No és una veu qualsevol, sinó que, orgànicament, és la tercera més important. Però al partit no tothom pensa igual. L'exdiputat al Congrés Joan Tardà ha demanat aquest mateix dilluns al matí que ERC aposti per una abstenció que, a la pràctica, permetria prorrogar l'actual període d'excepcionalitat. No serà així.

Rovira, exiliada a Suïssa, aquest matí a primera hora ja havia mostrat el camí: "S'ha d'aturar" l'actual període d'excepcionalitat. Per fer-ho, l'eina que tenien els republicans és que els seus 13 diputats a Madrid hi votin en contra. Segons la secretària general, la gestió que ha fet el govern espanyol del coronavirus ha "aprofundit" el conflicte polític amb Catalunya, ja que, entre altres qüestions, ha suposat una recentralització de competències. Per a ella, ha sigut "l'atac més fort" que han viscut les institucions després de l'aplicació del 155 i, davant d'aquest situació, ERC no pot donar un nou aval a l'executiu central amb l'estat d'alarma.

Tardà no té responsabilitats orgàniques ni institucionals, però segueix sent una veu influent al partit i conserva gran part del ressò de quan la feia servir des del faristol del Congrés. A través de Twitter s'ha mostrat clarament partidari d'una altra opció: "Ignoro què decidirà l'executiva d'Esquerra, però desitjo que es mantingui en l'abstenció". Ell considerava que s'ha de mantenir "l'actuació responsable" que ha tingut el partit, que fins ara no ha posat obstacles a les anteriors renovacions de l'estat d'alarma. És a dir, "criticar" quan calgui, però també "proposar i negociar". "Cal contemplar el bosc, no només la primera filera d'arbres", ha resumit.

Ignoro q decidirà executiva d’ @Esquerra_ERC xò desitjo que es mantingui en l’abstenció. Criticar, proposar i sobretot negociar, és a dir mantenir la línia d’actuació responsable en veu de dels companys del Congrés i Senat. Cal contemplar el bosc, no no+ la 1 filera d’arbres. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) May 4, 2020

"Estem clarament en el no"

Hi ha debat a ERC? Fonts de la direcció consultades per l'ARA recorden que Rovira és la secretària general del partit. "Estem clarament en el no", asseguren. El vicepresident del Govern i líder sobre el terreny d'ERC, Pere Aragonès, ja va donar alguna pista aquest cap de setmana en una entrevista amb l'ARA. No va ser tan taxatiu com Rovira, és cert, però va assegurar que aquesta vegada no avalaran l'estat d'alarma sense contrapartides expresses. "Cal que la Generalitat participi en les decisions que afecten Catalunya. Nosaltres no podrem continuar abstenint-nos, haurem de votar que no", va avisar. A més, va reclamar que Catalunya pugui recuperar les seves competències "com més aviat millor". Unes competències que, per exemple, li permetrien fer el desconfinament per regions sanitàries i no per províncies. ERC fa dies que madura la seva evolució cap a un rebuig de l'estat d'alarma. El líder dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, dimecres passat ja va demanar a Pedro Sánchez "finiquitar l'estat d'alarma i retornar competències".

Els vots d'ERC en aquesta legislatura al Congrés han sigut decisius, per exemple, en la investidura de Pedro Sánchez, quan es van abstenir. En el període de l'estat d'alarma, però, ho han sigut menys, ja que el PP fins ara ha col·laborat amb el govern espanyol. Si els populars dimecres s'abstenen, el vot d'ERC ja no serà decisiu i Sánchez tindrà més estat d'alarma sense haver de fer cap concessió a Catalunya. Si tant els populars com els republicans diuen que no, a Sánchez ja se li compliquen més les coses.