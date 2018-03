La policia escocesa assegura que l'advocat de Ponsatí està fent tràmits perquè s'entregui

La policia escocesa assegura que l'advocat de Clara Ponsatí està fent tràmits perquè s'entregui. En una piulada a Twitter, ha informat que ha rebut l'euroordre de detenció del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i que està "rastrejant" la consellera d'Ensenyament. Segons el cos, la defensa de Ponsatí s'ha posat en contacte amb les autoritats per iniciar els procediments necessaris perquè la consellera atengui les seves responsabilitats judicials.

We can confirm that we are in possession of a European arrest warrant for Clara Ponsati. We have made a number of enquiries to try to trace her and have now been contacted by her solicitor, who is making arrangements for Ms Ponsati to hand herself into police. — Police Scotland (@policescotland) 25 de marzo de 2018

Diferents països europeus ja han començat a actuar arran de la sol·licitud de la justícia espanyola de detenir els dirigents independentistes exiliats. Carles Puigdemont ha estat detingut a Alemanya després de passar la frontera amb Dinamarca i ara Escòcia també es posa en marxa amb Ponsatí, que ja fa setmanes que es va traslladar al país del Regne Unit per incorporar-se a la Universitat de Saint Andrews.

La fiscalia escocesa confirmava aquest dissabte haver rebut una ordre de detenció contra la consellera. La primera ministra, Nicola Sturgeon, s'ha fet ressò dels fets a través de Twitter i ha deixat clar que l'executiu no té "potestat per intervenir" i que la policia està "legalment obligada" a seguir amb el procediment.

3/ Importantly, the legal process includes the right of an individual subject to proceedings under the 2003 Act to oppose extradition in the courts - it is important that @scotgov says nothing to prejudice the integrity of that process. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 25 de marzo de 2018

Suïssa, per la seva banda, que haurà d'abordar el cas de Marta Rovira, va reiterar a través del portaveu del ministeri de Justícia que no accepta les extradicions "per motius polítics" i va avisar que si reben algun tipus de petició d'arrest internacional l'examinaran "acuradament" per determinar "si els fets dels quals una persona és acusada són delictes polítics".