Podem escollirà el successor de Xavier Domènech en unes primàries

El consell ciutadà de Podem Catalunya, convocat d'urgència després de la dimissió del seu secretari general, Xavier Domènech, ha acordat avui celebrar unes primàries entre la militància per escollir el nou secretari general de la formació. La dates per celebrar les primàries, segons avança el Nació Digital, serà entre el 20 i el 23 de setembre.

El consell ciutadà de Podem també ha decidit proposar la diputada Jéssica Albiach com a nova presidenta del grup parlamentari de Catalunya d'En Comú-Podem, càrrec que també ocupava Domènech, que va anunciar dimarts passat la seva dimissió de tots els càrrecs perquè està "esgotat política i personalment". Podem considera que "l'experiència a la cambra catalana de Albiach, la seva vinculació a Podem i també a Catalunya en Comú i la seva capacitat de generar consensos la fa una candidata ideal per assumir la presidència del grup parlamentari".

Encara que la formació ha remès a una roda de premsa que oferirà dilluns que ve per explicar el calendari i els detalls de la convocatòria de les primàries, Podem ha avançat que celebrarà l'Assemblea Ciutadana Extraordinària (primàries), tal com recullen els seus estatuts, per renovar el màxim òrgan de direcció després de la renúncia de Domènech.

La decisió d'escollir el nou secretari o secretària general de Podem l'ha adoptat el consell ciutadà de l'organització per majoria absoluta. L'organització s'ha acollit a allò que estableixen els estatuts de Podem, que en els seus articles 15 i 35, detallen que en cas de "circumstàncies sobrevingudes", com "la mort, la renúncia, la incapacitació, el cessament o la suspensió de la Secretària General" es pot convocar "amb caràcter extraordinari" una assemblea ciutadana.

Podem ha aclarit que la votació només serà per renovar el càrrec que ha deixat Domènech com a secretari general de la formació i no afectarà a la composició del Consell Ciutadà de Podem Catalunya. Segons fonts de Podem, no afectarà el Consell Ciutadà, que s'elegeix en una votació pròpia al marge de la votació de la secretaria general, i es mantindrà "intacte" ja que emana de l'assemblea ciutadana que es va celebrar el mes d'abril passat.