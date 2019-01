Cuixart basarà la seva defensa en "acusar l'Estat" d'haver vulnerat els seus drets

Durant l'acte, diversos juristes han explicat les línies mestres de l'escrit. En primer lloc, Gemma Calvet ha recordat que "el dret empara la llibertat d'expressió", que "només pot ser restringida de forma excepcional i per un motiu contundent, no per reprimir la defensa pacífica del dret a l'autodeterminació i la sobirania popular". Al seu torn, Magda Oranich ha recordat el "dret de manifestació", i ha acusat l'Estat de fer servir la repressió per "desincentivar" la mobilització ciutadana.

Per la seva banda, August Gil Matamala ha reivindicat que el Suprem no és competent per jutjar uns fets transcorreguts a Catalunya. "La competència hauria de correspondre al TSJC, tal com reiteradament han argumentat les defenses", ha conclòs. També Carme Herranz ha intervingut a l'acte, en què ha afirmat que "el magistrat" Pablo Llarena ha "construït un relat d'una violència que no es va produir i ho fa en detriment dels drets": "Només així s'arriba a l'absurd d'acusar-los de rebel·lió sense violència, sabent que la violència és imprescindible". Al seu torn, Olivier Peter ha considerat que "mai s'ha reconegut als estats oposar un dret que prevalgui a l'exercici democràtic de l'autodeterminació". "El dret a la unitat d'Espanya només existeix en els somnis de nacionalistes totalitaris", ha conclòs.

En l'escrit d'acusació, la defensa del president d'Òmnium adverteix que recorrerà una sentència condemnatòria a instàncies internacionals, perseguint l'Estat per la vulneració d'aquests drets: "Per coherència, per convicció jurídica i en la defensa dels drets humans estem convençuts que, si es condemna Jordi Vuixart, el procediment no acabarà amb Madrid sinó a una sala de justícia internacional, amb la condemna d'Espanya per vulneració dels drets humans".

D'altra banda, alerta de la presència d'un partit com Vox, "masclista i xenòfob", exercint l'acusació popular amb "finalitats electorals", la qual cosa, assevera l'escrit, "contravé els compromisos internacionals".