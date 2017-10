El govern espanyol diu que li agradaria veure Puigdemont de candidat en les eleccions del 21-D

El govern espanyol va cessar aquest divendres Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i la Fiscalia General de l'Estat es querellarà dilluns contra ell per rebel·lió (delicte penat amb fins a 30 anys de presó). Dues circumstàncies que aquest dissabte ha obviat el portaveu de l'executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, quan, en una entrevista a Reuters, ha afirmat que "seria bo" que Puigdemont i "tots els líders polítics" participessin en les eleccions al Parlament que el president espanyol, Mariano Rajoy, va anunciar per al proper 21 de desembre. "Seria una manera que els ciutadans jutgessin el que han vist en el darrer any", ha afegit.

El portaveu del govern espanyol està convençut que la ciutadania no faria confiança en Puigdemont i els líders sobiranistes. "Crec que la gent de Catalunya ha pres bona nota de qui actua amb intel·ligència, amb serenitat i sentit comú buscant l'interès de tots, i de qui només ha buscat l'interès de qui només s'ha basat en l'interès dels secessionistes que ha portat a Catalunya a un carreró sense sortida", ha apuntat.

La posició que ha mostrat Méndez de Vigo en l'entrevista a Reuters contrasta amb les paraules del mateix ministre en la roda de premsa del passat 29 de setembre, quan va assenyalar que ni Puigdemont ni el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, podien ser ja "interlocutors vàlids" per dialogar amb Madrid. Ni el PDECat ni ERC han dit encara públicament si accepten les eleccions del 21 de desembre o si, per contra, defensaran la vigència de la República que el Parlament va proclamar divendres passat.