El govern espanyol estudia recórrer la reforma de la llei per investir Puigdemont a distància

El govern espanyol prepara una reacció jurídica davant la proposta registrada aquest divendres per Junts per Catalunya (JxCat) per reformar la Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern amb l'objectiu de permetre la investidura a distància de Carles Puigdemont, segons han indicat a Efe fonts de l'Executiu.

Amb l'objectiu que Puigdemont sigui elegit president, JxCat va presentar ahir la seva proposta de reforma en el registre del Parlament, sense l'aval d'ERC. Els contactes entre Junts per Catalunya i ERC segueixen al Parlament i ahir les delegacions dels dos partits van reprendre les converses i està previst que més tard també s'hi sumi la CUP, però de moment no hi ha acord global.

Junts per Catalunya vol fer via i per això va registrar una proposta per modificar la llei de la presidència de la Generalitat per tal d'incloure la investidura a distància. La sol·licitud es fa per la via d'urgència i es demana a la mesa que es tramiti per lectura única. En la pròxima trobada, dimarts, la mesa del Parlament la tindrà sobre la taula. El fet que es faci en solitari i no conjuntament amb ERC és un indicador de l'estat de les negociacions: no hi ha acord.

La proposició de llei de JxCat consta només de dos articles, pensats per fer possible que Puigdemont pugui ser investit sense necessitat que hi estigui present en l'hemicicle. El primer d'ells assenyala que "en cas d'absència, malaltia o impediment del candidat" a la investidura, en el moment de presentar el programa de govern i sol·licitar la confiança del Parlament, el ple podrà "autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del debat d'investidura sense la presència o sense la intervenció del candidat o candidata".

El segon article de la proposició planteja que "tots els òrgans col·legiats previstos en aquesta llei es poden constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern reculli expressa i excepcionalment el contrari".

Les fonts consultades per Efe expliquen a més que el grup parlamentari del PP s'oposarà a la iniciativa de JxCat mostrant la seva oposició a que es constitueixin comissions legislatives a la cambra catalana abans de la investidura. D'aquesta manera, el PP registrarà dilluns un escrit dirigit al president del Parlament, Roger Torrent, per advertir-lo que no es pot iniciar l'activitat legislativa sense que s'hagi elegit president.

Segons el parer del PP, els "minvants fidels" a Puigdemont "no poden condicionar la vida dels catalans i el seu govern amb propostes desgavellades i absurdes que violenten la vida parlamentària i els elementals principis del dret".