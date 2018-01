Un eurodiputat irlandès critica Estònia per "oblidar" Catalunya durant la seva presidència de la UE

L'eurodiputat irlandès Luke Ming Flanagan ha criticat avui la presidència d'Estònia de la Unió Europea dels darrers sis mesos per haver "oblidat" Catalunya. En una intervenció al Parlament Europeu, durant un debat de balanç de la presidència estoniana, Flanagan ha dit al primer ministre estonià, Jüri Ratas, que està "molt decebut" per l'actitud de Tallinn després del referèndum de l'1-O.

"Va passar una cosa molt important durant la vostra presidència, una nació va intentar ser lliure, Catalunya. Van fer un referèndum, però vostès van fer una declaració molt simple, dient que Espanya és un estat democràtic basat en l'estat de dret", ha dit l'eurodiputat irlandès a Ratas. "On era l'estat de dret quan es pegava la gent als col·legis electorals?, ha preguntat Flanagan.

L'eurodiputat irlandès, del grup de l'Esquerra Unitària a l'Eurocambra, ha destacat que, com els estonians, ell prové d'una "nació petita". "Com algú que prové d'un país petit, heu de valorar el fet de ser independent, el 1991 vau celebrar la llibertat de la Unió Soviètica, i us ha anat molt bé", ha assegurat Flanagan al primer ministre estonià. "Havent celebrat la vostra pròpia llibertat, us heu oblidat dels altres?", ha preguntat l'irlandès, afegint: "a vosaltres us ha anat bé, per què no permetre a Catalunya que faci el mateix, que tingui veu? Per què tenir els seus líders exiliats, per què no els mencioneu, aquí?".

El primer ministre estonià no ha contestat a les preguntes sobre Catalunya durant el seu torn de rèplica al debat però sí que ha aplaudit breument la intervenció de l'eurodiputat, segons es pot veure en el vídeo difós pel Parlament Europeu.